'Padre no hay más que uno 3' arrasa en taquilla y se convierte en el mejor estreno español desde 2016

En su primer fin de semana de exhibición 'Padre no hay más que 3', la nueva película de Santiago Segura, ha logrado más de medio millón de espectadores en salas de cine de toda España. Como ya hiciera en veranos anteriores con las dos anteriores entregas, la tercera parte de esta saga de la familia García también ha logrado récord de taquilla. En cuatro días de exhibición se ha convertido en el filme español más taquillero del año. El cine popular de Segura, autor también de la saga de Torrente, tiene un público fiel.

Su filme tenía que salvar la taquilla y lo ha hecho. Las peripecias de la familia García cuentan con Segura como protagonista. El actor y realizador interpreta al padre junto a un reparto con Toni Acosta (la madre); los niños Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Luna López; los cuñados, interpretados por Leo Harlem y Silvia Abril; la suegra 'adorable' a la que da vida Loles León, entre otros.

"Yo trabajo para el público", reconocía hace pocos días en una entrevista en El Periódico realizada por Rafael Tapounet. "Y si el público alguna vez no aparece, me voy a sentir muy defraudado, pero no porque me vea como el salvador del cine español ni nada. A mí todo eso me da igual. Yo no quiero hacer cine español, yo quiero hacer cine: de comedia, de entretenimiento… Ponme la etiqueta que quieras, pero no esa."

Segura estará contento con el resultado. 'Padre no hay más que 3' ha superado también a sus exitosas predecesoras 'Padre no hay más uno' (2019) y 'Padre no hay más que 2: la llegada de la suegra' (2020), en un 78% y un 44% respectivamente.

En este momento con estas cifras del primer fin de semana se ha situado como mejor estreno de una película española desde 2016 en la que triunfó 'Un monstruo viene a verme', de J. A. Bayona. Su filme se coronó como la más taquillera del año tras cinco semanas en las que superó los cuatro millones de espectadores. Un resultado que quedo lejos de otro filme suyo, 'Lo imposible' (2012).