Javier Bardem y Penélope Cruz han sido nominados como mejores actor y actriz protagonistas en los premios Oscar para la gala en la que se entregará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EEUU) el próximo 27 de marzo.

La intérprete consiguió la nominación por su trabajo en "Madres Paralelas", que competirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Krsoten Stewart y Nicole Kidman.

Bardem ('Being the Ricardos'), ha sido seleccionado entre los nominados al Oscar a mejor actor, junto a Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”); premio que se concederá el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

Además, Alberto Iglesias ('Madres paralelas'), ha sido nominado al Oscar a mejor banda sonora, galardón que se entregará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 27 de marzo.

"Belfast", "Coda", "No mires arriba", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" y "West Side Story" serán las candidatas al Óscar a mejor película.

Jane Campion (“The Power of the Dog”),Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”) y Steven Spielberg (“West Side Story”) son los cineastas nominados.