Javier Ocaña: "Los niños no se convierten en racistas por ver 'Dumbo'"

Javier Ocaña es una persona que ha visto más cine de lo normal. Cuando era adolescente, sus padres le decían que ver tantas películas no podía ser bueno. Preocupados por su estabilidad mental (no por sus notas, que siempre fueron buenas) lo llegaron a comentar con sus hermanos mayores. Pero él, que también era un apasionado del fútbol, estaba perfectamente. No veía tanto cine para ser más culto, ni más solidario, ni más respetuoso. Lo hacía porque disfrutaba.

Convertido en crítico cinematográfico y padre, ahora también goza viendo películas con sus hijos (Julia, que tiene 15 y Santi, de 12). Su último libro, 'De Blancanieves a Kurosawa' (editorial Península), no es una guía pedagógica sino una crónica personal de la aventura de compartir cine con ellos. El crítico y docente afirma que solo hay dos categorías de películas: las buenas y las malas. Y, claro, esa inmensa gama de grises entre unas y otras. “Puestos a ver cine en casa, escojamos las primeras”, concluye.

Los padres y las madres siempre queremos que nuestros hijos repitan nuestra niñez y caemos en un ejercicio de nostalgia. Usted ha huido de esa costumbre. ¿Cómo lo ha conseguido?

He intentado mantener lo que me a mí me sirvió emocionalmente de pequeño, pero siempre que conserve la condición de clásico. Es decir, que perviva a través de generaciones. No se puede decir que Chaplin sea cine de los años 20 sino universal e imperecedero, igual que John Ford, 'Los siete samuráis', los clásicos de Disney, 'Qué bello es vivir' y 'Matar a un ruiseñor'. Sin embargo, intentar que mis hijos se emocionen con series que para mí fueron un mito, como 'Heidi' o 'Marco', es inútil porque no mantienen esa consideración de clásico.

Los niños y las niñas se emocionan hoy con 'Bob Esponja'. Usted compara sus delirantes chorradas con el universo de los hermanos Marx.

La serie infantil es un primer paso cinéfilo para trazar paralelismos con los gags porque el surrealismo de los hermanos Marx es el mismo de Bob, Patricio y Calamardo. Es una manera de introducirlos en el blanco y negro, en películas de hace 70 u 80 años.

¿Y cree que hay mensajes racistas en algunos clásicos de Disney?

Soy una persona observadora y me gusta ver el comportamiento de padres y niños. Mi hijo juega al fútbol y mi hija, al baloncesto. He visto partidos donde los padres se meten con los árbitros y tienen detalles feos con el aspecto físico de determinados compañeros. Esos padres, con esos comportamientos, son los que crean personas racistas, no las películas. Me río mucho cuando alguien dice que viendo 'Dumbo' los niños se van a convertir en racistas. Todo lo contrario. Los clásicos infantiles, como los cuentos, contienen cierta crueldad y enfrentan a los niños con sus propios problemas, los que tienen ahora y los que tendrán en el futuro.

Afirma que el primer acto de 'WALL.E' (Andrew Stanton, 2008) es “el reto más sugestivo para los pequeños de toda la filmografía de Pixar”.

Pixar empieza siempre a toda mecha. Sin embargo, WALL.E va a contracorriente y comienza sin diálogos. Si tu hijo tiene entre 5 y 8 años, Pixar está bien, pero yo no empezaría por esta película sino por otras. Lo haría cuando ya tuvieran cierta formación, que no consiste en dar clases sino, simplemente, en que vean cine. Hay un paralelismo muy bonito entre las manos entrelazadas del robot y su chica y Luces de la ciudad.

Además, el personaje femenino, Eva, implica un cambio en los estereotipos habituales de lo femenino y lo masculino.

Ella es la tipa dura, con personalidad, decisión y hasta capacidad para la violencia. Él, asustadizo, tímido y delicado. Hay un proceso de conocimiento mutuo en el que surgen regocijantes instantes de ternura, algo que, en este aspecto, tiene mucho de Buster Keaton y de su cine.

Todavía estamos en Navidad, hablemos de 'Qué bello es vivir' (Frank Capra, 1946). ¿Se la ponemos a nuestros hijos e hijas?

Cuanto más te empeñes en que vean una película, menos la van a ver. La primera vez que se la puse a mis hijos noté que les gustaba pero que no les emocionaba como a mí. Lo hicieron cuando el protagonista comienza a pasar penurias. No sé en qué momento los chavales empiezan a pensar no solo en los personajes infantiles sino en el de los padres. Mostrarles esas películas es enfrentarles a los problemas de los adultos. Hacerles conscientes de que hay adultos que lo pasan mal. No hay nada malvado en ello. Lo malo es meterles en una falsa burbuja de felicidad. Los niños y la niñas, a una determinada edad, tienen que caer en la cuenta que a veces se pasa canuta en la vida.

'Tiburón' (Spielberg, 1975) es una experiencia distinta después de la Covid.

Sí, con esa escena en la que los personajes dicen: “¿Dónde guardamos los letreros de playas cerradas? Nunca los hemos tenido”. En el guion ves la cerrazón de ciertos gobernantes cuando viene el peligro. También habla de cómo hay que hacer caso a los que saben, de la importancia de salvarnos en comunidad y no como individuos egoístas mirando cada uno para su lado. Es inevitable pensar en la pandemia. Pero no sé si los niños lo hacen. Creo que no.

¿Cogerán miedo al mar?

Hay una frase cinéfila que me gusta especialmente: “El cine no provoca asesinos en serie solo los hace más originales”. Respecto a los miedos de los niños, no hay que tirarse a la piscina sin que sepan nadar. Con el género del terror hay que tener especial cuidado porque están los miedos infantiles y los malos sueños. Yo he ido poco a poco. Cada niño, además, es diferente. Mi hija, que ahora tiene 15 años, nunca ha tenido miedo en ese sentido y le gusta el cine de terror.

¿Y Santi, que tiene 12?

Es más asustadizo. Hay cintas que Julia vio con 12 años y él sigue sin verlas. No le insisto. Él encontrará su momento, y probablemente será con sus amigos. De los 150 títulos que hablo en el libro hay algunos que no ha visto Julia y otros que no ha visto Santi. No hay que forzar.

No hay que obligar, de acuerdo. Pero ¿cómo inculcarles el amor al cine?

Hay un chiste clásico que muestra a dos mamás en un banco del parque. Una le pregunta a la otra: “¿Qué tengo que hacer para que mi hijo lea, como el tuyo?” La otra mamá está leyendo. Con el cine ocurre algo parecido. Mis hijos me han visto a mí desde siempre viendo pelis en casa de todo tipo. Hay que emocionarse y divertirse. Disfrutar del camino es estar con ellos, reír y llorar con ellos. No pasa nada porque le guste una historia que a ti no. Eso no es un fracaso. Hay que tener en cuenta el gusto personal. Hay que huir de sermones y doctrinas.

¿Qué diferencia hay entre un niño que ama al cine y otro que no?

Ninguna. Lo que sí admito es que buena parte de las cosas que sé de la vida me las ha enseñado las películas. Pero también hay cosas del cine que me las ha enseñado la vida. Es una retroalimentación constante. Un niño que no haya disfrutado del cine y la lectura puede ser igualmente feliz que otro que sí lo ha hecho. Lo único a lo que aspiro con mis hijos es a que sean buena gente, es lo más importante en la vida. Y si no les gusta el cine, el fútbol o la lectura, qué le vamos a hacer… Que sean buena gente y ya está.

Padre y autónomo. ¿De dónde sacó tiempo para escribir el libro?

Llegó la oferta de la editorial y no la pude rechazar. Me dijeron “escribe lo que quieras”. Trabajo demasiado, los autónomos somos así. Las clases, la radio, las críticas, la revista… No tenía tiempo, pero lo encontré con la pandemia.