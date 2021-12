Matrix Resurrections, cuarta entrega de la saga dirigida por Lana Wachoski, ya está en los cines. Y con el lanzamiento de la película, muchos fans de la mítica franquicia de ciencia ficción se preguntan si habrá una nueva trilogía, algo que ha resuelto la directora.

Ante esta pregunta, la realizadora respondió con un rotundo "no". "Nunca quise hacer otra película de Matrix. Dije a todos durante 18 años que no quería hacer otra película de Matrix. Lilly dijo a todos que no quería hacer otra película de Matrix", afirma la directora en declaraciones recogidas por ComicBook.

"Luego ocurrió una tragedia en mi vida, mis padres fallecieron y yo necesitaba algo que me ayudara con el dolor. Inventar una historia en la que dos personas volvieran a la vida fue sanador y reconfortante y yo no juzgaba, solo escribí y no sabía qué iba a hacer con ello. Luego le leí parte de la historia a una amiga y ella dijo: 'Oh, Dios mío, tienes que contar esta historia'", explicó. La directora ha dejado claro con estas declaraciones que se trata de un proyecto puntual, pero parece que la franquicia no sumará nuevas entregas.

Lilly y Lana Wachoski dirigieron Matrix en 1999 y posteriormente lanzaron Matrix Reloaded (2003) y Matrix Revolutions (2003). La cuarta película cuenta con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los roles de Neo y Trinity, así como con las incorporaciones de Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra y Jonathan Groff. No aparece en el filme Laurence Fishburne, quien dio vida a Morfeo.

"Tenemos una maravillosa guionista y directora, Lana Wachowski, y ella ha escrito un guion precioso que es una historia de amor, es inspirador. Es una llamada al entretenimiento con una acción genial", adelantó Reeves en una entrevista en The One Show.