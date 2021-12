'Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa)' se estrenó el 19 de diciembre con excelentes resultados en taquilla. La cinta dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland y Zendaya se ha convertido en el tercer estreno más taquillero de la historia tan solo superado por las dos últimas películas de 'Vengadores: Endgame' (que debutó con 1.200 millones en taquilla en 2019) e 'Infinity War' que amasó más de 640 millones de dólares en su debut allá por 2018).

Según Deadline, el filme recaudó 587,2 millones de dólares (más de 521 millones de euros) en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película que consigue sobrepasar los 500 millones de dólares en su lanzamiento. Una marca que tiene especial mérito teniendo en consideración la actual situación de la pandemia, con un enorme repunte de casos por la variante ómicron, y que la película no se estrenó en uno de los dos principales mercados, China.

Tras solo unos días en cartelera, la película se ha situado ya en el sexto lugar de estrenos más taquilleros de 2021 en todo el mundo, superando a todas las demás cintas de Marvel de este año. Para Sony, 'Spider-Man: No Way Home' ha supuesto su fin de semana de estreno más taquillero de la historia.

En la taquilla internacional, 'Spider-Man: No Way Home' recaudó 334,2 millones de dólares en 60 mercados durante cinco días, y se ubicó en el puesto número 7 en lo que va de año entre todos los títulos y en el puesto número 4 para una producción de Hollywood.

El filme ha sido especialmente exitoso en Reino Unido, donde lideró la taquilla con 41,4 millones de dólares. Le sigue México con 32,4 millones de dólares, Corea del Sur con 23,7 millones de dólares, Australia con 18,7 millones de dólares e India con 18,2 millones de dólares. En España el filme protagonizado por Tom Holland y Benedict Cumberbatch ha logrado una taquilla de 10,4 millones de dólares (9,3 millones de euros).

El largometraje también ha roto récords en IMAX, consiguiendo sumar 36,2 millones de dólares a nivel mundial. Se trata del mayor lanzamiento de IMAX desde abril de 2019. Demás de no haberse estrenado en China, Spider-Man: No Way Home también tiene pendiente su estreno en otro importante mercado como es Japón. No hay fecha de estreno en China, mientras que en Japón el filme dirigido por Jon Watts se podrá ver a partir del 7 de enero de 2022.