Muchas películas esconden mensajes ocultos que para la mayoría de espectadores pasan totalmente desapercibidos. Son guiños con los que los directores pretenden dejar su 'marca personal' en sus producciones. En ocasiones, lo hacen con el objetivo de aportar información adicional, otras veces pretenden lanzar mensajes subliminales, homenajear a alguien o a algo y en otros casos, simplemente se trata de una mera diversión, un guiño a los espectadores más atentos.

Estos mensajes ocultos van más allá de los títulos de crédito y a menudo se encuentran en las escenas más destacadas de las películas, algunos de ellos escondidos de forma extremadamente elaborada y concienzuda. Son los llamados 'easter eggs', pequeñas sorpresas solo al alcance de los espectadores más avezados.

En estas líneas, te mostramos mensajes ocultos que se esconden en 10 películas. ¿Los habías descubierto?

'Soy leyenda'

La cinta que protagoniza Will Smith tiene un mensaje premonitorio en una de sus escenas, aunque no resulta fácil detectarlo. Durante la secuencia de caza en Times Square, Robert Neville (Smith) pasa cerca de una valla publicitaria donde se anuncia el lanzamiento de 'Batman vs Superman en una hipotética fecha de estreno para el 15 de mayo de 2010.

En este caso se trata de un guiño premonitorio probablemente involuntario, ya que 'Soy leyenda' es del año 2007 y en esa época todavía no se planteaba la posibilidad de hacer una película protagonizada por Batman y Superman, proyecto que finalmente ha visto la luz con 'Batman vs Superman. La inclusión de este mensaje oculto, en cambio, responde más al hecho de que en 2007 ambos superhéroes estaban de moda tras los estrenos de 'Superman Returns', en 2006, y 'Batman Begins', en 2005.

'El rey león'

En una de las escenas más destacadas de la película, Simba se desploma en lo alto de una colina y el polvo que levanta aparecen unas letras. Una leyenda urbana apunta que lo que se lee es 'SEX' (sexo, en inglés).

Sin embargo, los responsables de la película lo han desmentido y han afirmado que la realidad es distinta. Según su versión, las letras que aparecen son 'SFX', una abreviatura de 'efectos especiales' que al parecer habrían incluido a modo de homenaje los responsables de crear los efectos de animación de la película.

'La vida de Brian'

En una de las escenas de la tronchante comedia de los Monthy Python, hace aparición un barbudo personaje por el fondo. Quizás los más avispados lo reconozcan a la primera, pero al común de los mortales seguro que se les ha escapado de quién se trata en realidad.

Es nada más y nada menos que el beatle George Harrison, fan declarado del grupo cómico que además participó en la financiación de la famosa bíblica.

'Tron'

Esta película de ciencia ficción norteamericana de 1982 también esconde un mensaje oculto. En este caso, en una de las escenas se puede ver el popular comecocos. Además, la película también tiene una escena en la que el Velero Solar viaja por encima de la cara de Mickey Mouse. (Tron, por supuesto, es una película de Disney).

'Godzilla'

Hablamos de la versión de 1998, protagonizada por Matthew Broderick. En este caso, el "easter egg" relaciona la película con una serie que, a priori, no tiene mucho en común con el universo 'Godzilla': 'Los Simpsons'. Resulta que en el elenco de la película trabajan dos actores que ponen su voz en la versión original de la serie de animación de Matt Groening. Se trata del actor Harry Shearer, que hace de reportero en la película y que en 'Los Simpson' dobla al profesor Skinner; y Nancy Cartwright, que interpreta a la secretaria del periodista y que pone voz a Bart Simpson.

Además, en una secuencia en la que Matthew Broderick utiliza la licencia de un taxista para llamar la atención de los militares, se ve como en el documento aparece como nombre del conductor 'Armin Tanzarian'. Se trata ni más ni menos que del verdadero nombre del profesor Skinner, que -recordemos- en realidad es un veterano de la guerra de Vietnam que suplantó la identidad de un compañero que había fallecido en combate.

'Monstruoso'

En este caso, el mensaje oculto no se encuentra en una de las escenas, sino en los títulos de crédito que aparecen al final de la película. Aunque parece escucharse un mensaje que parece indescifrable, en realidad lo que se oye es, si se pronuncia al revés, 'Sigue vivo'. Este guiño, que daba a entender que la bestia que destrozaba Nueva York no moría, invitaba a una posible secuela que de momento no ha visto la luz.

'Watchmen'

La infravalorada película de Zack Snyder, el mismo que ahora ha dirigido 'Batman vs Superman, muestra constantes referencias al mundo de los superhéroes. Una de las más sonadas está en la primera imagen de la película, en la genial apertura de los créditos iniciales, al son de 'The times are A-changing' de Bob Dylan.

Lo que se ve en primer plano es a un justiciero reduciendo a un ladrón. Hasta ahí, todo 'normal'. Pero si nos fijamos un poco en lo que hay por detrás, nos encontramos con dos referencias claras a Batman. Para empezar, en el lado derecho de la pared del fondo está llena de pósters con la portada del primer cómic del superhéroe. Pero es que al otro lado, lo que vemos es un rótulo que dice "Gotham Opera House".

Los fans no tardaron en atar cabos. El ladrón al que el héroe Nite Owl está noqueando es Joe Chill, el asesino de los padres de Bruce Wayne. Y la pareja que aparece a la izquierda, son nada más y nada menos que Martha y Thomas Wayne, los padres de Bruce. Es decir, que según 'Watchmen', Batman nunca hubiera existido porque los padres de Batman jamás habrían muerto.

'El hombre que sabía demasiado'

Una de las aficiones Alfred Hitchcock era aparecer en sus propias películas. A lo largo de su trayectoria, el genial director protagonizó decenas de cameos. En 'El hombre que sabía demasiado' se le puede ver, pero también en 'Vertigo', 'Psicosis', 'Los Pájaros'... Además, muchos de estos cameos tienen denominador común que Hitchcock aparece cargando algún instrumento musical o haciendo de pasajero en el transporte público.

'Matrix Reloaded'

Normalmente, las placas de los coches en las películas no tienen mucha relevancia. Sin embargo, en la trilogía 'Matrix' algunas hacen referencias a textos bíblicos. Por ejemplo, la matrícula del coche del Agente Smith es el libro de Isaías 54:16 ('Mira, yo he creado al herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas de diversos usos; yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina').

Otro ejemplo es la matrícula del Cadillac de Trinity, que corresponde a Daniel 2:3 ('He tenido un sueño, y estoy muy preocupado tratando de comprenderlo').

'Akira'

La película de animación japonesa Akira está situada en un futuro postapocalíptico, en el año 2019 en Neo-Tokio después de la III Guerra Mundial. Una de las escenas de acción transcurre en el Estadio Olímpico que se construye para los Juegos Olímpicos de la ciudad en 2020. Este guiño realmente es una predicción en toda regla, puesto que la película es de 1988, cuando todavía no se sabía que Tokio ha sido seleccionada para albergar los juegos en 2020.

'Eyes Wide Shut'

En el momento en que Bill (Tom Cruise) es testigo del ritual satánico se puede escuchar la composición musical de Jocelyn Pook. De hecho, durante el ritual se puede oír la canción Masked Ball que incluye versos de la liturgia Ortodoxa Rumana pero que están cantados al revés.

'Star Trek'

Antes de dirigir el Episodio VII de Star Wars, J.J. Abrams se encargó de resucitar la otra gran saga espacial del cine, 'Star Trek'. Quizás ya en 2009 se sabía predestinado a trabajar en ambas franquicias, o tal vez fue sólo una travesura, pero el caso es que decidió esconder al androide R2-D2 durante un fragmento de segundo de una escena de acción. Atención al vídeo.