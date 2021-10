Sitges 2021: Noomi Rapace, más allá de Salander

Noomi Rapace siempre será recordada como la primera Lisbeth Salander de la pantalla, pero ella no parece tener ganas de recordar 'Millennium'. Cuando le pregunto si estaría dispuesta a volver a ser hacker con chaqueta motera y sudadera negra, su locuacidad se reduce a la mitad: "No, no lo haría", afirma en entrevista individual con 'El Periódico', diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio. "Ya he acabado con eso".