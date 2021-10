'Venom: Habrá matanza', la secuela de la exitosa 'Venom' (2018), se convirtió este fin de semana en el mejor estreno en cines desde que comenzó la pandemia del coronavirus, al recaudar 90,1 millones de dólares.

La película superó así a 'Viuda negra', que en su lanzamiento de principios de julio ingresó 80,4 millones de dólares, aunque esa cinta se estrenó de manera simultánea en cines y televisión mientras que 'Venom 2' lo ha hecho exclusivamente en cines.

El récord obtenido por la segunda entrega de la saga 'Venom' es un dato muy positivo para las salas, que no veían recaudaciones de ese calibre desde hace más de un año. De hecho, el estreno de la secuela recaudó más dinero que el debut de la primera película en 2018, que amasó 80,2 millones de dólares en 2018, recordó el portal Box Office Mojo.

También obtuvo un buen rendimiento, aunque mucho más discreto, la segunda entrega animada de la familia Addams. 'La Familia Addams 2' recaudó 18 millones en su primer fin de semana, lejos de los 30 millones que ingresó 'La Familia Addams' en 2019 pero por encima de las expectativas. El filme de animación cuenta en su doblaje en inglés con las voces de Óscar Isaac, Charlize Theron y Chloë Grace Moretz.

Por su parte, 'Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos' quedó en tercer lugar al sumar 6 millones de dólares a sus más de 200 millones recaudados, con los que se convirtió la semana pasada en la cinta más taquillera del año en Estados Unidos. Esta era su quinta semana en cartelera.

Finalmente 'The Many Saints of Newark', la precuela de la serie 'Los Sopranos', fracasó en su estreno y no pasó de la cuarta posición con 5 millones de dólares recaudados. La película, que narra los orígenes de Tony Soprano, personaje principal de la serie, está también disponible en la plataforma televisiva HBO Max, lo que habría mermado su audiencia en cines.

'Querido Evan Hansen' ocupó el quinto peldaño, con 2,5 millones de dólares.