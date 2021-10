La actriz Penélope Cruz, que ha presentado en Madrid la nueva película de Pedro Almdóvar 'Madres Paralelas', ha asegurado "no entender" decisiones como la del reciente Festival de San Sebastián de eliminar la distinción de sexo en sus premios de interpretación.

"Me encanta el Festival de San Sebastián y el trabajo que hace José Luis Rebordinos (director del certamen), pero no estoy muy de acuerdo con esa decisión. No consigo entender en qué ayuda a nadie", ha señalado la actriz al ser preguntada por la polémica.

En cualquier caso, Cruz ha reiterado que se trata de una "opinión personal" y desconoce "si luego todos los festivales irán por el mismo camino o de momento solo son dos" -en esta edición del Festival de San Sebastián, el premio ha recaído en dos actrices ex-aequo, Flora Ofelia Hofmann Lindahl y Jessica Chastain-.

Cruz, primera actriz española en conseguir un Oscar y una Copa Volpi, ha reconocido que todavía disfruta con que los premios le "sigan sorprendiendo y emocionando como la primera vez". "El primer premio que me dieron fue con mi nominación al Goya por 'Jamón, Jamón' y lo viví con muchísima ilusión ", ha recordado.

Sobre sus posibilidades de lograr un nuevo Oscar con este trabajo, ha señalado que lo afronta "sin aspirar a nada y, luego si pasa, es una gran alegría y sorpresa". "En Venecia me eché a llorar, porque por mucho que te digan que va a pasar es muy difícil. Estas cosas son lo que son, ni hay que darle importancia ni quitársela. Pero claro que se vive con ilusión y agradecimiento", ha remarcado.

Tras varias colaboraciones con el director manchego, ha afirmado que le "sigue encantando" escuchar la etiqueta de 'chica Almodóvar'. "Me encanta cuando me lo llaman, era mi sueño desde niña", ha apuntado, una afirmación que también comparten sus compañeros de reparto, casualmente todos ellos debutantes con el realizador de 'Hable con ella'.

En el caso de Israel Elejalde, incluso se ha llevado con humor el término al lenguaje inclusivo. "Huyo de las etiquetas porque no es algo que me guste especialmente, pero si tengo que tener una, chico o 'chique' Almodóvar me parece estupenda y la llevo con mucho orgullo", ha apuntado.

Para Aitana Sánchez-Gijón resulta "un privilegio" el trabajo con Almodóvar, "sobre todo ya a estas alturas de carrera". "Creo que ya llevamos una trayectoria de muchos años y afrontas esto como un regalo: la guinda del pastel. Si me hubiera pillado más jovencita no lo habría llevado con tanta ligereza", ha destacado.

Para Milena Smit, supone "un halago" que Almodóvar haya apostado por ella después de su debut con Mario Casas en 'No matarás'. "He tenido la suerte de que uno de los mejores directores del mundo quiera contar contigo en un proyecto y eso es un auténtico regalo. Para mí ha sido algo mágico", ha resaltado.

"Más muertos que en Camboya"

En 'Madres paralelas' está de fondo la memoria histórica en España, algo que Cruz considera que "más que un debate, debería ser un derecho para las familias". "No creo que a estas alturas que sea algo que tenga que generar un debate. Hay una parte en que mi personaje cuenta por qué cree que esto es importante y que las generaciones conozcan esto que ha pasado en España, más allá de las ideas políticas de cada uno", ha resaltado.

Por su parte, Elejalde ha cuestionado que haya políticos en España que "justifiquen la resistencia" a abrir fosas comunes de la Guerra Civil. "Me gustaría que esos políticos intentaran explicárselo a otro político de fuera: probablemente no lo haría y escamotearía el tema, porque es injustificable", ha destacado.

Sánchez-Gijón ha recordado cómo en el Festival de Venecia "mucha gente se acercaba para preguntar cómo es posible que eso ocurra en España". "Por eso es tan importante que alguien como Almodóvar esté contando esta historia, porque él accede al mundo entero: tenemos más muertos en las cunetas que incluso Camboya, eso no se puede creer", ha concluido.