La película 'Nomadland', dirigida por Chloé Zhao, ha sido elegida como la mejor del año 2021 por los integrantes de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci), un premio que será entregado durante la gala de inauguración de la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

El Zinemaldia ha informado, en un comunicado, de que 'Nomadland' ha sido seleccionada para recibir el Gran Premio Fipresci tras una votación en la que han participado 633 críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción estadounidense entre todas las películas estrenadas a partir del 1 de julio de 2020.

'Nomadland', ganadora del León de Oro en Venecia en 2020, se ha impuesto a otras cuatro finalistas: 'Druk/Another Round', de Thomas Vinterberg, ganadora de la Concha de Plata en San Sebastián al mejor actor para su cuarteto protagonista; 'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic, 'Ras vkhedavt rodesac cas vukurebt?', de Alexandre Koberidze, y 'Babardeala cu bucluc sau porno balamuc', de Radu Jude, Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2021.

El Gran Premio Fipresci es el último reconocimiento a 'Nomadland' (Perlak, 2020), que tras ganar el León de Oro en Venecia en 2020 ha cosechado una interminable lista de galardones entre los que destacan los Globos de Oro a la mejor película dramática y a la mejor dirección, los BAFTA a mejor película, dirección, dirección de fotografía y actriz protagonista y los Óscar a mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista.

El filme, el tercero que dirige la realizadora china Chloé Zhao tras 'Songs My Brother Taught Me' ('Canciones que me enseñaron mis hermanos), de 2015, y 'The Rider' ('El jinete'), de 2017, está protagonizado por Frances McDormand, David Strathairn, Linda May y Charlene Swankie.

La película narra la historia de una mujer que, después del colapso económico de una ciudad en la zona rural de Nevada, carga su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna.

Desde su creación en 1999, el Gran Premio Fipresci ha recaído en cineastas de la talla de Pedro Almodóvar, Michael Haneke, Cristian Mungiu, Jean-Luc Godard, Richard Linklater, Roman Polanski, George Miller, Maren Ade, Aki Kaurismäki, Paul Thomas Anderson y Alfonso Cuarón, entre otros.

El galardón no se entregó en 2020 como consecuencia de la cancelación de festivales y de estrenos cinematográficos que provocó la pandemia de covid-19.