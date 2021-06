Leyenda absoluta de la comedia en Estados Unidos, Mel Brooks cumple el lunes 95 años tras haber perdido en 2020 a su inseparable amigo Carl Reiner y haber alcanzado un inesperado eco en las redes sociales con algunos vídeos virales.

Como la no menos icónica Betty White, Mel Brooks es una de esas raras estrellas, casi convertidas en tesoro nacional, que aglutinan el cariño y el respeto de varias generaciones en EEUU.

Pero al margen del consenso que despierta su figura, el guionista, director, actor y productor se destapó recientemente como una estrella insólita de las redes, especialmente si se considera que roza el siglo de vida.

Primero llamó la atención con un exitoso vídeo en marzo de 2020 en el que aparecía también su hijo Max Brooks.

Todavía en la primera fase de la pandemia, padre e hijo, separados por un cristal, explicaron la necesidad de que los jóvenes mantuvieran la distancia para proteger a los ancianos del coronavirus.

El vídeo, entre lo humorístico y lo serio, fue un fenómeno y logró 206.000 retuits y 482.000 'me gusta'.

Su siguiente clip viral llegó en octubre cuando Brooks anunció, poco antes de las elecciones estadounidenses y en el primer vídeo político de toda su vida, que apoyaba la candidatura del ahora presidente de EEUU, Joe Biden.

"Donald Trump no está haciendo una maldita cosa sobre el coronavirus (...) ¿Por qué me gusta Joe? Porque a Joe le gustan los hechos, porque a Joe le gusta la ciencia. Joe nos mantendrá yendo hacia adelante", señaló.

Los 71.000 retuits y 199.000 'me gusta' de este vídeo demostraron que Brooks tiene madera de 'influencer'.

Adiós a Carl Reiner

Al margen de sus experimentos en las redes, los últimos meses de Brooks han estado marcados por la muerte el 29 de junio de 2020 de Carl Reiner, su gran amigo y compañero de aventuras en la comedia.

"Carl fue un gigante sin igual en sus contribuciones al entretenimiento", aseguró Brooks al despedir a su amigo de 98 años.

"Ya fuera escribiendo, actuando o solo siendo tu mejor amigo, nadie podía hacerlo mejor. Se le echará mucho de menos. Es un cliché desgastado para momentos así, pero en el caso de Carl Reiner es absolutamente cierto: se le echará mucho de menos", añadió.

El fallecimiento de Reiner, otro portento de la comedia, llegó solo dos días después de que se divulgara una imagen del 94 cumpleaños de Brooks donde los dos vestían camisetas de apoyo al movimiento antirracista Black Lives Matter.

Reiner y Brooks se conocieron en 'Your Show of Shows' (1950-1954) y juntos dieron forma a '2000 Year Old Man', un memorable espectáculo de humor en el que Reiner entrevistaba a un hombre, interpretado por Brooks, que supuestamente había vivido dos mil años.

Tan icónica fue su colaboración profesional como su amistad, ya que desde hacía años Brooks acudía cada noche a la casa de Reiner en Beverly Hills para cenar con su amigo y ver juntos una película.

El prestigio de un 'EGOT'

Solo 16 personas en toda la historia pueden presumir de tener un EGOT, que es como se conoce coloquialmente a quienes han ganado los cuatro premios principales del mundo del espectáculo: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Brooks es uno de los 16 nombres de una exclusiva lista en la que aparecen también Rita Moreno, Audrey Hepburn o Whoopi Goldberg.

Pero los premios no bastan para resumir la trayectoria de Melvin Kaminsky (su nombre real), que nació en Nueva York en 1926 en una familia de origen judío.

Tras servir en el ejército de EEUU en la Segunda Guerra Mundial con menos de 20 años, Brooks se unió al equipo de guionistas de Sid Caesar en la década de los 50 para trabajar en 'Your Show of Shows'.

En los años 60 triunfó con '2000 Year Old Man' con Reiner, creó la popular serie 'Get Smart' (1965-1970) junto a Buck Henry y debutó como director y guionista para el cine con 'Los productores' (1967).

Esta película le dio el Oscar al mejor guion original y se convirtió con el paso del tiempo en un enorme éxito que tuvo una popular adaptación como musical en Broadway.

Brooks cogió carrerilla con 'Los productores' y firmó, como director y guionista, un fabuloso catálogo de comedias para la gran pantalla que incluye cintas como 'Sillas de montar calientes ', 'El jovencito Frankenstein' (ambas de 1974) o 'La loca historia de las galaxias' (1987).

Aunque las risas siempre han sido su seña de identidad y lo que sin duda le llevó a ganar la Medalla Nacional de las Artes en 2015, no hay que olvidar que Brooks también fue productor de dos cintas de prestigio totalmente alejadas de la comedia: 'El hombre elefante (1980) de David Lynch y 'La mosca' (1986) de David Cronenberg.