El director italiano Nanni Moretti con 'Tre Piani', el francés Françoiz Ozon con 'Tout s'est bien passé' y el iraní Asghar Farhadi con 'A Hero' optarán a la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 6 al 17 de julio, según anunciaron este jueves sus organizadores.

Moretti lucha por su segunda Palma de Oro tras la obtenida en 2001 con 'La habitación del hijo', mientras que Farhadi logró en 2016 el premio al mejor guion por 'El cliente' y Ozon es otro habitual de Cannes, donde en 2019 presentó 'L'amant double' y el año pasado fue seleccionado con 'Verano del 85'.

Aspirará igualmente a suceder al surcoreano 'Parásitos' ('Parasite'), de Bong Joon Ho, que obtuvo el máximo galardón en 2019, el filme estadounidense-colombiano 'Memoria', del director tailandés Apichatpong Weerasethakul y con Tilda Swinton, el colombiano Juan Pablo Urrego y el hispano-mexicano Daniel Giménez-Cacho entre sus protagonistas.

Sean Penn, con ‘Flag Day’, en la que actúan sus dos hijos -Dylan y Hooper-; Paul Verhoeven, con ‘Benedetta’; Jacques Audiard con ‘Les Olympiades’; Kirill Serebrennikov, con ‘Petrov's flu’; ‘Par un demi clair matin’, de Bruno Dumont; ‘Red Rocket’, de Sean Baker, o ‘Bergman Island’, de Mia Hansen-Love, son otros de los seleccionados en esta edición, después de que la del año pasado se anulara por la pandemia.

Una veintena de películas irán a La Croisette y estarán en manos del director estadounidense Spike Lee, presidente del jurado de la competición oficial.

Otros grandes nombres del cine llegarán con sus nuevos trabajos en secciones diferentes. Así, Todd Haynes presentará ‘The Velvet Underground’ fuera de competición.

Y en el nuevo apartado dedicado a cineastas consagrados Cannes Premières, estarán Oliver Stone con ‘JFK revisited: through the looking glass’; Hong Sang-Soo, con ‘In front of your face’, o Andrea Arnold con ‘Cow’.

Pero también la actriz Charlotte Gainsbourg, con su ópera prima ‘Jane par Charlotte’.

En las sesiones especiales se proyectará ‘O marinheriro das montagnas’, del brasileño Karim Ainouz, o una película titulada ‘The years of the everlasting storm’, codirigida por siete cineastas, entre ellos la chilena Dominga Sotomayor, el iraní Jafar Panahi o la estadounidense Laura Poitras.

De los casi 2.000 películas recibidas, según indicó en conferencia de prensa el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, el confinamiento y la crisis sanitaria estuvo presente en algunas. Reflexiones sobre la pareja o cuestiones de identidad formaron parte igualmente de quienes tentaron su suerte.

‘La selección es de esta extraordinaria democracia artística que es el cine’, añadió el representante del festival, feliz de que los augurios sobre la muerte del cine y de las pantallas no se hayan cumplido.