Vuelve el Reggaeton Beach Festival Mallorca. El festival, una de las citas clave del panorama de este estilo musical reunirá en la isla a algunos de los mejores intérpretes de reggaeton.

Se trata del mayor Urban Beach Festival de Europa que, tras pasar por Madrid, Benidorm o Asturias, llegó a Mallorca por primera vez el año pasado. Su primera edición, a la que asistieron miles de personas, se celebró en Inca.

¿Cuándo y dónde será este año el Reggaeton Beach Festival Mallorca 2023?

La cita es en Can Picafort los próximos 15 y 16 de julio.

Artistas confirmados

Los artistas ya confirmados en marzo, en la parte line-up son Arcángel, Eladio Carrion, Mora y Sech. No obstante, todavía no se han hecho públicos todos los participantes en esta edición, que se presentarán durante las próximas semanas.

Entradas

Existen varias posibilidades de abono, entre ellas:

Abono General (75 euros): Acceso los dos días al Reggaeton Beach Festival 2023. Abono General + Front Stage: Acceso los dos días al Reggaeton Beach Festival 2023 + Acceso al Front Stage privado (Situado en primera fila del escenario).

Acceso los dos días al Reggaeton Beach Festival 2023. Abono General + Front Stage: Acceso los dos días al Reggaeton Beach Festival 2023 + Acceso al Front Stage privado (Situado en primera fila del escenario). Abono Premium (105 euros): Acceso los dos días Reggaeton Beach Festival 2023 + Pulsera de reacceso 2 días + Camiseta + Abanico + Mochila + Gorro + Funda móvil.

Acceso los dos días Reggaeton Beach Festival 2023 + Pulsera de reacceso 2 días + Camiseta + Abanico + Mochila + Gorro + Funda móvil. Abono VIP (Sin alcohol) +18 años (150 euros): Acceso a la Zona VIP elevada los dos días del Reggaeton Beach Festival 2023 + Front Stage VIP + Pulsera de reacceso 2 días + Pack Merchandising + 20€ saldo no reembolsable + barra libre de agua (Bebidas alcohólicas no incluidas). Entrada para mayores de 18 años.

Acceso a la Zona VIP elevada los dos días del Reggaeton Beach Festival 2023 + Front Stage VIP + Pulsera de reacceso 2 días + Pack Merchandising + 20€ saldo no reembolsable + barra libre de agua (Bebidas alcohólicas no incluidas). Entrada para mayores de 18 años. Abono VIP +18 años (225 euros): Acceso a la Zona VIP elevada los dos días del Reggaeton Beach Festival 2023 + Front Stage VIP. Barra libre de agua + 10 Refrescos o Cervezas + 10 combinados + Pulsera de reacceso 2 días + Pack Merchandising + 40€ saldo (No reembolsable). Entrada para mayores de 18 años.

Acceso a la Zona VIP elevada los dos días del Reggaeton Beach Festival 2023 + Front Stage VIP. Barra libre de agua + 10 Refrescos o Cervezas + 10 combinados + Pulsera de reacceso 2 días + Pack Merchandising + 40€ saldo (No reembolsable). Entrada para mayores de 18 años. Abono Movilidad Reducida (75 euros): Acceso a los dos días a Reggaeton Beach Festival con zona PMR. (Imprescindible presentar documentación que acredite PMR). Si este necesita asistir con acompañante, deberá comprar esta misma entrada.

En estos momentos ya están agotados los abonos General + Front Stage y Abono Premium + Front Stage, según la página web oficial, donde se pueden adquirir las entradas. Existe la posibilidad de pagarlos a plazos.

Además, los días previos a la fecha de celebración del festival, se habilitarán días de prevalidaciones de entrada con la finalidad de reducir los tiempos de espera el día del evento.

Asistencia de menores

El festival va dirigido a mayores de 16 años. La organización recuerda que todos los menores de 16 años deben ir acompañados de su padre, madre o adulto responsable, con una autorización firmada y fotocopias del DNI tanto del menor como del adulto responsable que lo acompaña y que deberá acompañar en todo momento al menor dentro del recinto.

Los mayores de 16 años y menores de 18 deberán presentar la autorización de menores de 18 y las fotocopias del DNI tanto del menor como de la madre, padre o tutor legal que le autoriza, que podrá entrar con un máximo de 5 menores.

Además, no se servirá alcohol a los menores de edad y solo podrán acceder a la zona VIP los mayores de 18 años.

La autorización se puede encontrar cuando se adquiere la entrada online.

Bono cultural joven

La entrada del festival está incluida las posibilidades del bono cultural joven para los que cumplen 18 años.

Comida

Se permitirá entrar comida al recinto, concretamente una botella de agua pequeña precintada (máx 50CL), una pieza de fruta y un sandwich o un snack también precintando.

Además, dentro del recinto también habrá varios stands con comida vegana y sin gluten para celíacos.