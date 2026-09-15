Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
APUÑALAMINETO MORTAL PALMAMES PROHIBIR COMPRA SEGUNDA CASAINCENTIVAR COMERCIO LOCALCIERRE DISCOTECA PALMAHOMENAJE ENRIC MASSOLICITUDES ORA PALMA
instagramlinkedin

Series

Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

Los galardonados en los Premios Emmy 2026, que incluyen categorías de drama, comedia y miniserie, ya están al alcance de los espectadores españoles en las plataformas de contenidos digitales

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril.

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Las series que han triunfado en los Premios Emmy 2026 se pueden ver en España a través de diferentes plataformas de streaming. Entre las grandes ganadoras están The Pitt, disponible en Max, que volvió a llevarse el premio a Mejor serie dramática; La maldición de Widow's Bay, en Apple TV+, que ganó el Emmy a Mejor comedia; y DTF St. Louis, también en Max, que consiguió el premio a Mejor miniserie.

Además, otras producciones premiadas están disponibles en plataformas como Netflix y Apple TV+. En Netflix se pueden encontrar series como The Beast in Me y Beef, mientras que Apple TV+ ofrece títulos premiados como Pluribus, The Studio y Severance. Por su parte, Hacks, otra de las series destacadas de los Emmy, se puede ver en Max.

A continuación, una lista de las 10 series principales, sus premios y dónde verlas.

The Pitt — Mejor serie dramática — HBO Max

La maldición de Widow’s Bay — Mejor serie de comedia — Apple TV+

DTF St. Louis — Mejor miniserie — HBO Max

Pluribus — Mejor actriz dramática para Rhea Seehorn — Apple TV+

Hacks — Mejor actriz de comedia para Jean Smart — HBO Max

The Beast in Me — Mejor actor en miniserie para Matthew Rhys — Netflix

Slow Horses — Mejor dirección en drama — Apple TV+

The Diplomat (La diplomática) — Mejor actriz secundaria en drama para Allison Janney — Netflix

Task — Mejor actor secundario en drama para Tom Pelphrey — HBO Max

Noticias relacionadas

South Park — Mejor programa de animación — Paramount+ / Comedy Central

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia ordena el cierre de una discoteca del Paseo Marítimo de Palma
  2. Decenas de testigos presenciaron el apuñalamiento mortal de un joven en Son Gotleu
  3. La Aemet confirma un nuevo cambio de tiempo en Mallorca: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas desde el miércoles
  4. Juzgan a la nuera de la Paca por intentar introducir cuatro kilos de cocaína en Son Banya
  5. Muere el joven de 19 años apuñalado en Son Gotleu
  6. Consubal: «Jamás los consumidores habíamos sido tan menospreciados como con el Govern de Prohens»
  7. El velero encallado en el Port Vell de Son Servera cambia de dueño: este es el plan para retirarlo
  8. El homenaje a Enric Mas en Mallorca tendrá que esperar

Obras desde este miércoles para pavimentar varias calles del Molinar y el Portixol

Obras desde este miércoles para pavimentar varias calles del Molinar y el Portixol

La presiones sobre Merz disparan las perspectivas de un fin prematuro como canciller

La presiones sobre Merz disparan las perspectivas de un fin prematuro como canciller

El mallorquín Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía 2026

El mallorquín Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía 2026

Ni el friegasuelos ni el limpiacristales: los elementos comunes en casa que más intoxican a los gatos sin que te des cuenta

Ni el friegasuelos ni el limpiacristales: los elementos comunes en casa que más intoxican a los gatos sin que te des cuenta

Allianz retira su patrocinio del Festival de las Ideas tras las protestas de varios participantes por sus vínculos con Israel

Allianz retira su patrocinio del Festival de las Ideas tras las protestas de varios participantes por sus vínculos con Israel

Cala Major ganará una nueva zona verde en un solar de 1.200 metros cuadrados

Cala Major ganará una nueva zona verde en un solar de 1.200 metros cuadrados

El Ministerio de Transportes reclama al Govern información pendiente para avanzar en los proyectos ferroviarios de Baleares

El Ministerio de Transportes reclama al Govern información pendiente para avanzar en los proyectos ferroviarios de Baleares

La decisión que pone a prueba a una de las parejas de ‘La Isla de las Tentaciones’

La decisión que pone a prueba a una de las parejas de ‘La Isla de las Tentaciones’
Tracking Pixel Contents