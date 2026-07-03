Sa Pobla estrena el renovado Museo Can Planes y remodela el centro con una inversión de 1,1 millones

El Consell de Mallorca ha inaugurado este viernes en sa Pobla dos proyectos destinados a impulsar un modelo de turismo más sostenible y vinculado al patrimonio y la cultura, unas actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation que han supuesto una inversión por 1,1 millones de euros. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, acompañados por el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, han presentado la rehabilitación del Museo Can Planes y la reforma del eje turístico y comercial del centro del municipio.

Visita al museo de Can Planes. / CIM

La rehabilitación del Museo Can Planes, con una inversión de unos 500.000 euros, ha permitido mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la incorporación de aislamiento térmico en fachadas, cubierta y cerramientos, además de trasladar al inmueble la Oficina de Información Turística y habilitar nuevos espacios para actividades culturales, escolares y familiares.

Plaza del Mercat

El segundo proyecto, dotado con 510.000 euros, ha consistido en la remodelación del entorno que une la plaza del Mercat con la plaza Major, con la mejora de la calle del Mercat, la renovación del mobiliario urbano y el refuerzo de la conexión entre el transporte público y las zonas comercial y gastronómica del municipio.

Durante el acto, Galmés ha defendido la colaboración entre administraciones para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de los residentes y refuercen el atractivo de los municipios.

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Estas actuaciones, han incidido desde la administración insular, forman parte de la estrategia para promover un turismo más sostenible, favorecer la desestacionalización y diversificar la oferta turística de Mallorca.