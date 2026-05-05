‘La Travessa VIP’ desembarca en Mallorca con 16 famosos y la Serra de Tramuntana como gran escenario

El fenómeno televisivo La Travessa, el reality de aventuras de la plataforma de contenido en catalán 3Cat, ha iniciado la grabación de su cuarta temporada con un cambio de rumbo en su trayectoria: por primera vez, el programa sale de Cataluña y traslada su acción a Mallorca.

Bajo el título La Travessa VIP, el formato ya ha arrancado rodaje en la isla, donde 16 rostros conocidos del mundo del espectáculo, el deporte y la comunicación recorrerán la Serra de Tramuntana en una competición marcada por la resistencia, la estrategia y la convivencia en plena naturaleza.

El programa, presentado por Laura Escanes, mantiene la esencia del formato original, una aventura extrema con pruebas físicas y mentales, pero introduce como gran novedad un casting íntegramente formado por caras conocidas. En total, ocho parejas se enfrentarán a un recorrido exigente que pondrá a prueba su capacidad de resistencia en entornos naturales de alta dificultad.

El estreno está previsto para otoño de 2026 en la plataforma 3Cat, que ya ha comenzado a calentar motores con la difusión de un vídeo promocional en redes sociales en el que aparecen los concursantes y la propia Escanes anunciando su llegada a la isla. Según ha avanzado el programa de Catalunya Ràdio Que no surti d’aquí, los participantes se alojan por el momento en el resort todo incluido Bellevue Club, en Alcúdia, desde donde se están organizando las primeras fases del rodaje.

La Travessa se estrenó en octubre de 2023 como uno de los grandes proyectos de lanzamiento de 3Cat. Desde entonces, el formato se ha consolidado como uno de los más exitosos de la plataforma, logrando millones de reproducciones y una fuerte conexión con el público joven gracias a su combinación de aventura real, paisajes y superación personal.

Participantes de 'La Travessa VIP'

El casting está formado por ocho parejas que combinan perfiles muy diversos:

Raquel Sans , periodista, competirá junto al cantante Miki Núñez , uno de los nombres más populares surgidos de la música televisiva en los últimos años.

, periodista, competirá junto al cantante , uno de los nombres más populares surgidos de la música televisiva en los últimos años. La influencer y modelo Jessica Goicoechea formará pareja con la exgimnasta rítmica Natalia García Timofeeva , deportista de élite con trayectoria internacional.

formará pareja con la exgimnasta rítmica , deportista de élite con trayectoria internacional. En el ámbito de la comunicación y el entretenimiento, la presentadora Neus Rossell competirá junto al guionista y comunicador Jair Domínguez , conocidos por su trabajo conjunto en la radio catalana y por ser pareja en la vida real.

competirá junto al guionista y comunicador , conocidos por su trabajo conjunto en la radio catalana y por ser pareja en la vida real. También estarán los hermanos Sheila Casas y Christian Casas , conocidos por ser hermanos de Óscar y Mario Casas.

y , conocidos por ser hermanos de Óscar y Mario Casas. Desde el ámbito musical, los integrantes de The Tyets, Xavier Coca y Oriol de Ramon , pondrán a prueba su resistencia fuera de los escenarios.

, pondrán a prueba su resistencia fuera de los escenarios. La dupla formada por la presentadora Nerea Sanfe y la también comunicadora Carolina Ferre aportará experiencia televisiva al grupo.

y la también comunicadora aportará experiencia televisiva al grupo. En el deporte de élite, la competición contará con dos referentes del baloncesto europeo: Víctor Sada y Laia Palau , ambos campeones con la selección española.

y , ambos campeones con la selección española. Finalmente, el componente más divulgativo llega con la creadora de contenido medioambiental Carlota Bruna, que competirá junto a la científica marina Gádor Muntaner, especializada en ecosistemas marinos.

Ediciones anteriores

La primera temporada, estrenada en 2023, situó la acción en el Pirineo catalán bajo el título Expedició Pirineus, estableciendo las bases del formato con recorridos de alta montaña y condiciones exigentes. Un año después, Expedició Mediterrani amplió el horizonte trasladando la competición a la costa, en un itinerario que unía el Cap de Creus con el Delta del Ebro.

En 2025, Expedició Ponent llevó el desafío al interior, con una travesía que cruzaba el territorio desde el Delta del Ebro hasta la Vall d’Aran, endureciendo las condiciones y consolidando la identidad del programa. Ahora, en su cuarta temporada, La Travessa VIP rompe por primera vez sus límites geográficos y apuesta por Mallorca como escenario, incorporando además un reparto de famosos que marca un nuevo capítulo en su historia.