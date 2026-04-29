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Estreno de cine

Apabullante mixtura de géneros, formatos y estilos en un relato sobre el sueño y la imaginación del encumbrado cineasta chino Bi Gan

La estructura en bloques distintos y la trama a veces confusa no impiden que la película ofrezca un concepto fascinante y una experiencia inmersiva

Una de las escenas de la nueva película de Bi Gan.

Una de las escenas de la nueva película de Bi Gan. / EPC

Quim Casas

‘Resurrection’ (2025)

Dirección: Bi Gan

Intérpretes: Jackson Yee, Shu Qiu, Mark Chao

Estreno: 30/4/2026

Puntuación: * * * *

Apabullante. Así es la nueva película del realizador chino Bi Gan. No importa que la trama sea a veces confusa y que su estructura en bloques distintos la haga más intrincada. A partir de un concepto fantástico –los humanos ya no sueñan, pero hay unos seres denominados delirantes que sueñan en secreto escondiéndose en las películas y en los fumaderos de opio–, ‘Resurrection’ propone un juego fascinante realizado con tres formatos distintos, varios géneros –fantástico, policíaco, espías– y diversas capas visuales que lo emparentan al Lars von Trier de ‘Europa’, como en otros momentos –el karaoke, la violencia– aparecen reminiscencias de Nicolas Winding Refn.

El cine primigenio es aquí un juego de sombras platónicas. En el primer bloque hay casas de muñecas, el ojo como espejo, la puesta en escena del cine mudo tintado, el expresionismo y los objetos alucinantes del pre-cine. No falta el desbordante plano-secuencia de 40 minutos –como en la anterior ‘Largo viaje hacia la noche’– y hay un recuerdo a los Lumière de ‘El regador regado’ –el primer gag de la historia del cine–, un paisaje analógico –gramófonos, trenes de vapor, theremines, rollos de celuloide– y la permanente sensación de querer reinventar el cine volviendo a los orígenes sin olvidar su actual naturaleza tecnológica.

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