La montaña gana protagonismo entre los viajes de invierno de los jóvenes

En Mallorca, el frío rara vez deja huella en el suelo. Quizá por eso, en los últimos años, cada vez más jóvenes mallorquines miran hacia el norte en busca de nieve cuando asoma el invierno.

Lo que antes era un viaje largo y planificado se ha convertido en una escapada breve, más parecida a «cambiar de paisaje» que a «irse de vacaciones». En esa tendencia cuentan dos factores: la rapidez del desplazamiento y la sensación de que, en pocos días, se puede encadenar nieve, buena comida, cultura y ocio sin que el reloj se lo coma todo.

Dentro de esta búsqueda del contraste, un destino ha destacado en los últimos años y ha ido ganando terreno. Además de por el gran cambio que ha vivido en su movilidad, oferta gastronómica y de deportes de montaña, también por estar ahora a solo un vuelo directo de distancia de Palma.

En este sentido, Andorra se ha impuesto frente a otros destinos, alejándose del cliché de «destino de compras». En apenas 468 kilómetros cuadrados, condensa muchos estímulos: montaña, pistas, ciudad, bienestar, cultura,... Además, su capital, una de las más altas de Europa, ha apostado en los últimos años por ganar espacio peatonal y aliviar parte de los atascos que durante décadas fueron casi un paisaje más de temporada alta.

El vuelo directo que conecta Palma con el aeropuerto de la Seu d’Urgell, una de las únicas dos rutas regulares que se operan en la base aérea comercial más cercana al país, ha sido el último ingrediente que faltaba para que los jóvenes mallorquines hayan convertido el Principado en destino predilecto de invierno.

Salir el viernes, deslizarse el sábado, volver el domingo con la cara enrojecida y la sensación de haber vivido otra estación. En términos prácticos, el mapa se encoge y viajar a una de las estaciones de esquí más grandes de Europa desde Mallorca es más fácil que nunca.

Y es que esta es una de las principales razones por las que Andorra triunfa entre los mallorquines. Grandvalira Resorts supera los 300 kilómetros de pistas y en la temporada 2024-2025 vendió más de dos millones de días de esquí, un 4% más que el año anterior. A ese núcleo se le han ido pegando actividades que encajan bien con un público joven: motos de nieve, mushing, paseos con raquetas y descensos en trineo como el Snake Gliss, una hilera de trineos articulados que baja desde el Pla de Espiolets hasta Soldeu por pistas señalizadas.

La gastronomía es, quizá, el cambio más visible para quien vuelve después de años. Esquiar agota, sí, pero también abre hambre y curiosidad. Y ahí, en esa segunda parte del día en la que los jóvenes mallorquines se quitan las botas y vuelven a ser simplemente un grupo con ganas de alargar la conversación, Andorra ha aprendido a no quedarse corta.

El país lleva tiempo impulsando un Plan Gastronómico para consolidar la cocina de alta montaña. Dentro de ese paisaje, nacen propuestas como Wine and Meat Bar by Jean Leon, con un buen queso fundido tras una mañana de esquí, carne y verdura a la brasa y una minuciosa atención al detalle.

La historia de Jean Leon, ese personaje adelantado a su tiempo, se cuela en la sobremesa como se coló el santanderino en un barco camino a EE UU para reinventarse y asociarse a James Dean. Todo esto antes de volver al Penedés, fundar su propia bodega y crear un proyecto que, décadas después, sigue reuniendo a multitudes durante horas alrededor de una mesa.

Después de un día de nieve, muchos acaban buscando un lugar donde la energía se transforme en música, risas y platos para compartir. En el après ski por excelencia de El Tarter, L’Abarset encaja con esa necesidad: es moderno y acogedor, con un ambiente joven que invita a quedarse un poco más de lo previsto. En la mesa, aparecen guiños marineros y una apuesta por una cocina divertida, variada y de vanguardia.

L’abarset, el ‘après ski’ por excelencia de El Tarter. / Grandvalira Resorts

Por otro lado, cuando el cuerpo pide pausa, el Refugi de Sorteny se convierte en el lugar perfecto donde reponer fuerzas tras una excursión nocturna por la montaña. Está a 1.650 metros de altura, entre paredes de piedra y con un personal que parece familia, como si las vueltas que han dado sus vidas y les han traído hasta allí también hubieran convertido el refugio en lo más parecido a un hogar.

Cuando el fin de semana se acerca a su fin y toca volver a la ciudad, UNNIC aparece como el contraste urbano que completa la escapada. En la capital, este espacio resume una Andorra que diversifica: seis plantas, más de 9.000 metros cuadrados y una propuesta pensada al detalle, con cada color, cada luz y cada ambiente. En su parte gastronómica, el protagonismo se lo lleva un equipo atento, con una sumiller y un personal que no se limitan a servir, sino que ayudan a conectar con todo lo que hay detrás.

La nieve, un pasatiempo que nunca defrauda. / Grandvalira Resorts

Andorra también triunfa entre los mallorquines fuera del invierno: un 92% del territorio es naturaleza, hay tres parques naturales y un valle declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. A eso se suma la bicicleta, con 21 puertos de montaña y condiciones que atraen a equipos y ciclistas profesionales.

En un país que presume de ciclismo, una parada obligatoria es el Museo Bici Lab; sirve para entender que la bicicleta no es moda estacional, sino parte de una identidad que se trabaja con relato y con infraestructura. 1.700 metros cuadrados de exposición, una colección con piezas de hasta 200 años de antigüedad y cerca de 360 modelos que van de los velocípedos de madera del siglo XIX a prototipos contemporáneos.