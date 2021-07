Llegan las esperadas vacaciones y todos nos enfrentamos a un dilema: ¿Salimos de viaje? La pandemia nos ha dejado encerrados en casa sin poder viajar desde hace más de un año y la incertidumbre no es en vano. Con la subida de lo casos, la incidencia, la tasa de contagios... ¿Es seguro viajar? Este reportaje trata de resolver algunas de las dudas más extendidas.

Si en las próximas semanas tienes unos días libres para disfrutar del verano, es probable que tengas la cabeza hecha un lío. La incertidumbre por la situación sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, sobre todo en los últimos días debido al incremento de contagios y a las restricciones que se están imponiendo en muchas zonas, choca con las ganas que muchos tenemos de viajar después de meses con duras limitaciones a la movilidad y a los encuentros sociales. De ahí el dilema: ¿Qué hago con mis vacaciones? ¿Me voy de viaje o no?

Expertos en este sector invitan a viajar con prudencia, principalmente por España y contratando un seguro que nos cubra cualquier eventualidad que pueda surgirnos debido al coronavirus. Sin embargo, hay muchos destinos y las condiciones para los viajes varían según la opción elegida. Este reportaje trata de resolver algunas de las dudas más extendidas estos días entre la población, con la colaboración de Pablo Aperador Prada, agente de la agencia Viajes Carrefour Benidorm - Rainbow Tours y miembro de la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Benidorm (AVIBE).

¿Puedo viajar en la situación actual?

Por supuesto que actualmente se puede viajar. Lo que nos va a condicionar es el destino que elijas y que estemos dispuestos a asumir las restricciones que haya (o que pueda haber más adelante) en él. Hay de todo: países sin apenas restricciones, otros con algunas y casos en los que el turismo extranjero sigue estando prohibido.

¿Mejor viajar dentro de España o al extranjero? Al margen de lo que busquemos y de nuestros gustos, ahora mismo da mucha más seguridad y menos problemas viajar dentro de España.

¿Puedo viajar libremente a cualquier destino del mundo o hay países donde sigue sin estar permitido el turismo?

Existen países, como Canadá, Japón o Australia, donde por el momento no nos permiten viajar como turistas. Otros, como la República Dominicana, nos van a permitir viajar allí sin apenas restricciones. Y luego están los intermedios, donde te pueden imponer varias condiciones.

¿Para viajar al extranjero tengo que hacerme inevitablemente una PCR, vaya al destino que vaya? No siempre. Hay países que no te piden absolutamente nada; otros que admiten el test de antígenos y muchos que ya te dejan viajar sin test si tienes la pauta de vacunación completa.

¿Tengo que estar vacunado frente al covid-19 para poder viajar?

De nuevo, depende del destino. Por ejemplo, España exige a casi todos los viajeros de fuera de la Unión Europea que se hayan vacunado para poder venir. Pero, por lo general, casi todos los países a los que podemos viajar los españoles nos permiten hacerlo sin vacuna, en algunos casos a cambio de someternos a un test o, tal vez, tener que guardar cuarentena.

¿Hay muchos destinos que exigen cuarentena obligatoria cuando viajas desde España? ¿Cuáles son?

La mayoría de los países donde podemos viajar como turistas no nos obligan a pasar cuarentena. Apenas hay casos, como por ejemplo la República Checa o el Reino Unido. Pero casi todas las naciones que nos obligan a cumplir con ella, no autorizan por ahora el viaje vacacional, por lo que no nos afectaría.

¿A qué lugar del extranjero me recomienda viajar un profesional del sector?

Ahora mismo, si queremos salir de España, estamos recomendando la República Dominicana y muy especialmente las Maldivas. También estamos viajando sin problemas a Costa Rica y a Tanzania, por ejemplo.

¿Hay algún seguro especial para cualquier eventualidad que me pueda pasar relacionada con la pandemia? ¿Qué nos cubriría?

Sí que lo hay. La cobertura va a depender de la póliza contratada, pero en esencia, los seguros con cobertura covid nos cubrirían tanto los gastos de cancelación si nos hemos contagiado, como la factura del hospital si hemos contraído la enfermedad en el extranjero.

¿Cuánto cuesta un seguro covid? ¿Qué diferencia de precio hay frente a un seguro normal?

El precio siempre va a depender del destino, la duración, si queremos que nos cubra más cosas... Arranca desde los 15 euros para un viaje dentro de España de una semana, a varios cientos de euros si nos vamos a pasar un mes a otro continente y queremos la cobertura máxima. Suelen costar sobre un 20 y un 50% más de lo que lo que venían a valer antes de la pandemia, aunque algunas agencias tienen negociadas ciertas pólizas y sigue costando lo mismo que antaño.

Si de aquí a la fecha en la que voy a viajar se produce algún cambio, bien en España bien en el país donde iba a ir de vacaciones, y por las restricciones me tengo que quedar en casa, ¿pierdo el viaje? ¿Puedo aplazarlo para otra fecha? ¿Se reembolsa el dinero que haya pagado para contratarlo?

Si has contratado los servicios por separado te puedes encontrar con un gran problema, especialmente si elegiste tarifas no reembolsables. En muchas agencias estamos priorizando la venta de paquetes flexibles, que permiten al cliente cambiar de planes a última hora, con justificación o sin ella. Pero cuando esto último no es posible, nos encargamos de pelear con los proveedores para que por lo menos permitan un cambio de fecha sin coste.

Si estando en mi destino me contagio y no puedo regresar en la fecha para la que tenía contratada la vuelta, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde podré/tendré que alojarme hasta que me dejen regresar? ¿Cómo se tramitan los cambios de vuelo, alojamiento, etc?

Si has contratado tú mismo el viaje, tendrías que contactar con todos los proveedores de servicio por separado y esperar que tengan la buena voluntad de ayudarte, corriendo todos los gastos por tu cuenta. Si lo hiciste en una agencia de viajes, son ellos quienes deberían encargarse de ayudarte con los trámites. Y si el viaje es un paquete combinado, existen ciertas garantías que te da la mayorista organizadora, asumiendo lo que le corresponda según lo contratado y la ley vigente.

¿Hay muchas diferencias de precio en los viajes a raíz de la pandemia? ¿Se han abaratado o encarecido?

El sistema tarifario que regía los viajes, tal y como lo hemos conocido siempre, desapareció en marzo de 2020 y no sabemos cuándo va a regresar. Ahora mismo es una locura intentar entender por qué cuesta más o menos algo. Las compañías de transporte limitan su operativa para intentar asegurarse que aviones, trenes, barcos, etc,. van llenos, con lo cual hay menos oferta y precios más elevados de lo habitual, especialmente si consiguen vender las plazas que ponen a la venta. En cambio, si se quedan con el vehículo sin llenar, podemos encontrar ofertas muy interesantes. Y esto mismo lo podemos aplicar a los hoteles. Por lo general, están intentando poner precios más elevados de entrada para intentar recuperar lo perdido, pero si no hay demanda, bajan tarifas o directamente cancelan la salida si es un medio de transporte, o cierran el establecimiento si es un hotel. Por si nos sirve de guía, actualmente los vuelos nacionales están más caros que antes de la pandemia, pero, en cambio, volar a países extranjeros te puede salir mucho más barato de lo que solía costar.