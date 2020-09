Mario Casas se une al 'revival' de 'Los hombres de Paco'

Los seguidores de 'Los hombres de Paco' están de enhorabuena. Tras la confirmación de una nueva temporada de la mítica serie de Antena 3, ahora se confirma una nueva incorporación al reparto, que se encuentra rodando ya los nuevos episodios. Y es que Mario Casas ha anunciado que estará en la nueva entrega que produce Atresmedia TV en colaboración con Globomedia.

El intérprete, que en estos momentos se encuentra en plena promoción de la película de Netflix 'El practicante', ha desvelado en MadMenMag cómo decidió finalmente volver a dar vida a Aitor, personaje que apareció en la tercera temporada de la serie y que se quedó hasta el final: "En su día me llamó Luis San Narciso, que fue el que me dio la oportunidad de empezar en esto (...). Me ofreció estar y enseguida le dije que sí. Por él y por volver a trabajar con mis compañeros".

"Todavía no he podido porque estaba rodando una serie, pero sí que haré algo y seguro que va a ser muy emocionante volver a participar en 'Los hombres de Paco'. Será un gusto y un orgullo", afirma el gallego.

De esta manera, Casas se une así a los ya confirmados Michelle Jenner y Hugo Silva para revivir uno de los triángulos amorosos más inolvidables de la televisión española.