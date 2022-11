De esta seguro que me cierran la sección de motos. Había avisado que estaría un par de semanas dejándome de trails y maxitrails, que probaríamos otros estilos, seguramente nackeds, touring incluso, alguna racing, pero… ¿un scooter? ¡Válgame San Cristóbal!

Que no se vaya nadie, léanme un par de líneas más y luego deciden. No ha sido fácil tomar esta decisión.

Vale que un scooter NO es una moto. Aunque me encanta que se cabreen los fanáticos de Vespa y similares cada vez que menciono el tema, hay que probarlo todo. La Peugeot Metropolis 400 GT, como su nombre indica, nace con esa vocación urbana tan de scooter: que si son limpias, cómodas para subir y bajar, incluso con falda, con gran capacidad de carga, etc., etc. El vehículo ideal para la ciudad, vaya. Todos conocemos colegas que circulan en scooter entre semana y reservan "la moto" para los findes, embutidos en su mono símil MotoGP. Pues ahí vamos: la Metrópolis será todo lo diseñado para la jungla urbana que quieran vender, pero resulta ser una máquina de curvear, divertida en rutas de montaña y, seguramente, una compañera de viaje ideal para escapadas al mundo exterior.

De entrada es el puente soñado para poseedores del carnet B, el de coche, que de jóvenes se quedaron con ganas de llevar "una moto". Es un scooter, obligatorio su uso con casco, pero puedes manejar esta máquina de más de 125 cc, sin tener que examinarte ni del A2. ¡Aparca el volante y pásate al manillar! Ya veremos más adelante si el calentón te lleva a sacar el A. Y su aspecto en el párquing resulta elegante, deportivo, como con chic francés y detalles de acabado. Además, casi ni se ven las tres ruedas…

Precisamente aquí está su punto fuerte, el sistema de dirección delantero que le asegura una estabilidad desconocida sobre dos ruedas. Al arrancar por primera vez no ves claro el invento hasta que te olvidas, al segundo, que llevas un triciclo En eso que llegas al semáforo, le das a un botón... ¡ y se aguanta sola! Le llaman "sistema anti-tilting", que al principio desconfías, aunque te acostumbras enseguida a las comodidades. Así puedes salir en verde roscando gas y dejando sembrados a los de las motos "de marchas". También puedes estacionar sin apoyarla en la pata de cabra ni sacar caballete, que lo lleva.

Circulando, dejamos los semáforos y nos salimos de la City, hacia el monte. Curva cerrada a la izquierda, curva a la derecha, humedad en el asfalto… ¡Bah! Es un placer enlazar curvas en carreteras secundarias de esas con pocas marcas viales. Y la amortiguación asegura que no se queje ni la pareja. Tampoco te pases dejando de esquivar los baches que pasan entre las dos ruedas, que luego llega la trasera y te lo recuerda en toda la espina dorsal.

Todo está pensado para la norma Euro 5, con un nuevo motor monocilíndrico de 399 cc que gestiona eficientemente 35,6 CV y que presume de estar hecho en Francia, sistema ABS-SBC, panel de instrumentos personalizable, pantalla TFT conectable al móvil…

La capacidad de carga está pensada para trabajar en la ciudad o salir de mototurismo. Tiene hasta 3 guanteras en el frontal donde perder de todo, y un cofre central que se comunica con el posterior debajo el asiento, para llevar volúmenes más serios. Hasta un porta cascos con llave descubrimos entre las piernas. Puedes añadir alforjas o, si hace falta, optar por la versión Metropolis 400 SW, con topcase integrado de serie, ideal para que el acompañante se abandone en su butaca. También está la versión Metropolis 400 Allure, más económica.

En resumen, que me ha gustado, pero negaré que lo he dicho. Este scooter se deja llevar cariñosamente por donde le invites. Hay que probarlo para saber de qué estamos hablando, sin manías. Para detalles técnicos más serios, en la web: https://www.peugeot-motocycles.es/gama/tipo/3ruedas

LA RUTA DEL DÍA

RUTA DE TARDOR: YA ES OTOÑO EN MEDIAMILLA SPORT CLUB

¿Es posible que se junten 1200 motos y no pasen por Tramuntana? Un año más, Mediamilla Sport Club convoca la Ruta de tardor, una clásica en el calendario balear de Mototurismo, dedicada al recuerdo de Andreu Ferragut, miembro del club que nos dejó hace unos pocos años. Mediamilla SportClub es conocido por los moteros de Mallorca como el más veterano, con 50 años de frenéticas actividades. En su calendario anual destacan grandes concentraciones como la Volta a Mallorca, puntuable para el Campeonato Mundial/FIM y Campeonato de España, la Ruta Illes Balears, la Nocturna o pruebas como el Iron Motard, siempre con una impresionante participación de motociclistas.

Pep Quetglas, "Jota", presidente del club, nos pasa el recorrido realizado este domingo 20N, por si alguien se lo perdió o quiere repetir.

La concentración parte del Castell de Sant Carles, en Porto Pi, para acortar por la vía de cintura (ojo a pasarse de 80 por hora) hasta Palmanyola, donde atraviesa el Raiguer reagrupandose en Lloseta. Enfilamos encantadoras carreteritas de montaña, Selva, Moscari, bajando hacia Campanet, Búger y nueva parada en sa Pobla. Son carreteras bien trazadas y en buen estado, para una paseo de domingo, sin excesivo tránsito. Enfilamos Muro y Santa Margalida para para a comer cerca de Ariany, donde hay buenas ofertas gastronómicas.

A la vuelta, directo hacia Palma pasando por Sineu, con última parada, siempre opcional, en un bar motero, antes de aterrizar finalmente en el Estadio Balear, donde nos despedimos de los colegas.

El recorrido es un clásico que recorre puntos interesantes del centro de la isla, escapando de los asfaltos más húmedos del norte, donde el musgo ya empieza a aparecer.

Para apuntarse a las movidas de Mediamilla SportClub, es fácil contactarles a través de Facebook, y su web www.mediamilla.org

Enlace para navegar por GoogleMaps https://goo.gl/maps/AWBKowyRZwV1pvVZ7