Con Augusto Fernández como flamante campeón del mundo de Moto2, esta semana tenía que aparecer por aquí una KTM, aunque fuera de campo. Y aquí tenemos la KTM 890 Adventure R, la versión más radical de las trail de media cilindrada y que presume de ser una Travel Enduro, una trail de cilindrada media ideal para viajar, por carretera o fuera de ella.

«Ready to race» es el lema de la marca austríaca que lleva la competición en los genes, en cualquiera de sus estilos, nacked, trail, racing o hasta en las eléctricas. Una pasión naranja impregna todo su catálogo, desde las máquinas hasta la equipación, y parece que se te mete rápido en la sangre nada más subirte a una KTM. En nada ya estás picándote con el vecino en la parrilla del semáforo…

Monta un bicilíndrico de 889 cc, derivado del anterior motor de 790 cc, y maneja 105 caballacos que van saliendo sin problema a poco que se lo pidas. Con suavidad al principio, pero sin cortarse un pelo mientras le sigas exigiendo resultados. Existe también una versión Adventure L para carnet A2.

Esta Travel Enduro realmente resulta cómoda por carretera, curvea con seguridad, las suspensiones trabajan al punto y los discos Brembo también están ahí para salvar algún apuro. La pantalla TFT, ya puesta en el modo de conducción adecuado, regala toda la información, sincronizándote con el móvil y auriculares las llamadas y tu música favorita. Hasta tiene control de crucero y un sistema de navegación propio. ¿Agarro maletas y carretera, o mejor atajo por pistas, que es más divertido?

Vamos a probar por lo marrón, pero antes ponemos el modo de aceleración OffRoad, que corta el poderío pensado para el asfalto y, además, desconecta el ABS trasero mientras dosifica el de delante para gestionar mejor sobre tierra. Las ruedas de radios, cómo no, son puramente endureras, de 21” y 18”. Una curiosidad de la casa es el gran depósito de gasolina con aspecto de alforjas y puesto en una posición baja que favorece la estabilidad, aunque pueda parecer horroroso al principio. A juego con el faro de diseño KTM, absolutamente justificado.

De pronto te olvidas el manual de instrucciones y dejas que funcione toda la ayuda electrónica que lleva la KTM 890, das gas y empieza la magia… ¡Si hasta parece que has nacido para los rallies! ¡Cómo se comen los pedrolos esas horquillas invertidas y el monoamortiguador trasero…! ¡Qué finura por las pistas…! Cuidado, que siempre puede salirte a camino una Berlingo de esas de instaladores que no habías previsto, y tener un susto, que esto no es Dakar. Pero ahí está el ABS OffRoad para lo que haga falta.

Más cosas; hay gente que siempre pregunta obsesivamente por el peso de las motos, como si de eso dependiera la decisión de compra. La KTM 890, como todas, no pesa nada cuando está en marcha, pero si se te cae has de levantar 196 kg, además de lo que lleves en su depósito de 20 litros. En el campo, si buscamos agilidad ya tenemos las motos de enduro, de menor cilindrada y también en catálogo. La KTM 890 es una Travel-Enduro, más ligera y manejable que su maxihermana SuperAdventure 1290, aunque comparte las mismas capacidades viajeras con un plus de aventura.

Está claro que el concepto Touring ha escapado hacia las trail, y quien lo dude, que pruebe una KTM 890 Adventure, y de paso la compare con sus competidoras, Yamaha Teneré 700, Ducati DesertX, Aprilia Tuareg 660, o la primita Husqvarna Norden, y me lo cuente. Próximamente también pasarán por aquí.

Para detalles técnicos más serios, en la web:

https://ktm.com/es-es.html

La ruta del día

Clásica de Llevant con los bribones Bikers Club

Aprovechando que celebran su 15 aniversario, Bribones Bikers es el club motero que nos lleva hoy de excursión. Cada sábado juntan en ruta una treintena de los 900 socios inscritos en Facebook. Aparte de la semanal, organizan eventos como la Ruta de la Roqueta, la Ruta de Papá y Mamá Noel y salidas fuera de la isla.

Fundado por Carlos Plaza, desde hace 9 años preside el club Joan Turín, que hoy nos recupera una ruta clásica por el Llevant de la isla, de esas que siempre te hacen quedar bien cuando la descubres a visitantes externos o internos. Carreteras bien trazadas, bonitos paisajes y asfalto en su punto.

Salimos de la sede Bribona en Son Castelló para enfilar hacia los acantilados del Cap Blanc pasando por Cas Busso, mítico punto de referencia desde aquellas rutas moteras o ciclistas de los 80. Entre Llucmajor y Porreres disfrutamos de uno de los mejores trazados para moto, siempre atentos a los radares, que vuelan bajo. Seguimos hacia Campos y Santanyí, donde arranca un trazado encantadoramente revirado hasta Felanitx, pasando por Cas Concos. Nunca me canso de ese tramo que sube, baja y enlaza curvas con buena visibilidad. De Felanitx hacia Manacor tenemos una recta controlada y seguimos hasta Petra donde encontraremos un par de buenas ofertas para marcarnos un «variat» o algo similar, que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier ruta. Para finalizar y haciendo la digestión, enfilamos Sineu en línea casi recta, aterrizando finalmente en el Estadio Balear, donde nos despedimos de los colegas.

Un total de 175 Km que se hacen según los gustos de cada cual, pero siempre disfrutando de buen camino y mejor compañía. Para apuntarse a las salidas de Bribones Bikers, nada más fácil que contactarles a través de Facebook, son buena gente y de buen rollo. Adjunto QR con archivo GPX, válido para cualquier navegador. ¡Que aproveche!