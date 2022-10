Si has visto alguna circulando por ahí, seguro que te la has quedado mirando. Es un nuevo concepto que presentó Yamaha en el Salón de Tokio hace un par de años con su modelo Yamaha MWT9. Parecía una locura de esas de feria para impresionar a la competencia, pero iban en serio. Yamaha ha desarrollado una nueva moto de 3 ruedas que ofrece una conducción divertida y deportiva. La encontramos en su catálogo de Sport Touring y está disponible también en versión GT aún más equipada para viajes.

Vale que ya teníamos inventos de tres ruedas en el mercado, como la Piaggio MP3 y la Peugeot Metrópolis 400, incluso la misma Yamaha Tricity 125. Pero sus características técnicas las sitúan en la categoría de scooters urbanos que pueden ser conducidos con carnet de coche, lo que ha favorecido su expansión. La Niken es otra cosa, es una moto. Una moto de tres ruedas, con un probado tricilíndrico de 847 cc, como el que equipan sus hermanas Tracer 900 y MT09. Una bestia que te saca 115 CV, sobre tres ruedas. Vamos a probarla.

De entrada, es rara. De acuerdo, me ponen las cosas raras, hay que probarlo todo. Hay quien la define como «horriblemente bonita», no sé si eso es bueno, pero desapercibida seguro que no pasa.

Toma de contacto: me explican sus tres modos de conducción, sus tres niveles de control de tracción, su control antiweeling… ¿pero de verdad es posible hacer caballitos con semejante tren delantero? Te subes y te olvidas de las dos ruedas delanteras. Pues casi que mejor. El depósito es ancho y plano, como de BMW GS, de esos en los que puedes echar una timba de póquer encima.

Arrancas con miedo a reacciones inesperadas y enseguida te olvidas de que llevas un triciclo. La dirección es fluida, amable, ágil, haces lo que quieres con ella. El motor, sin secretos, saca los caballos a poco que se lo pidas, y entonces empiezas a comprobar la increíble estabilidad de la Yamaha Niken.

Desde que la ves de cerca intentas argumentar una razón, solo una, que te haga decidir por una moto de tres ruedas, que va tan fina como una moto de dos, que te olvidas de que llevas tres, pero con un precio un tanto superior a la de dos… Hasta que llegas a una rotonda y la trazas un par de veces, si no hay tráfico, porque hay que ver lo bien que toma las curvas, llegando a inclinaciones de 45º sin sufrir demasiado. ¡Qué maravilla de estabilidad, esto hay que probarlo por montaña, por carretera con curvas! Y ahí descubrimos el argumento que venía buscando. Había llovido y el tramo entre el Gorg Blau y Lluc, estrecho y revirado, tenía amenazantes señales verdes de musgo en las zonas menos soleadas. Veía como otras motos que participaban en la ruta, a ritmo conservador, levantaban regueros de agua y algún neumático ya había avisado de la cosa estaba peligrosa… Y ahí estaba yo con la Yamaha Niken, sobrado de estabilidad. ¡Podía adelantar, soltando caballos y despreciando la humedad del asfalto, porque era imposible que se torciera la dirección con mi doble tren delantero! «Ahora lo veo claro», pensé, «Pobre gente, que solo llevan dos ruedas pudiendo llevar tres» Estabilidad + inclinación, esa es la ventaja de la Yamaha Niken.

Resumiendo, es una máquina nacida fuera de serie, que resulta peligroso probarla porque enamora. Ideal para ciudad y carretera, para viajes incluso en compañía, con sus maletas desmontables de serie y su panel de instrumentos que lleva incluso control de crucero. Es hasta resultona en circuito, de hecho, hay competiciones de Yamaha Niken.

Y al final con el roce le acabas cogiendo cariño, que resulta bonita y todo. Para detalles técnicos serios, en la web: https://www.yamaha-motor.eu/es

La ruta del día

Una ruta que nos perderá por encantadoras carreteras del centro, ideal para fechas otoñales, que atraviesa carreteras principales enlazándolas con caminos transversales. Y siempre asfaltados, ojo.

Nos la ha pasado Mikel, del moto club DesVariats, un grupo con objetivos bien definidos, siempre en busca de los mejores «variats» de la gastronomía local.

Es increíble como logran enlazar caminos secundarios, consiguiendo despistarte si no vas pendiente del GPS. Viejas rutas entre paredes de piedra seca, caminos que atraviesan encantadoras fincas, bosquecillos donde el rocío mañanero se evapora en forma de nubes, y esos campos mallorquines de olivos y algarrobos llenos de barcas aparcadas, como esperando alguna subida de las mareas.

Una ruta circular donde pasaremos por carreteras de Santa Maria, Biniagual, Sencelles, Lloret, Montuïri, Porreres, Cas Concos, Campos y Llucmajor para volver a Palma. En cualquier sitio encontramos buenos sitios especialistas en «variats», pero de eso hablaremos otro día. Y sobre todo, mucho respeto con los ciclistas, recuerda que muchos de ellos también somos moteros.

Adjunto QR con archivo gpx, válido para cualquier navegador, incluido GoogleMaps.

¡Que aproveche!

INDICACIONES RUTA PARA WEB:

https://maps.app.goo.gl/9YLqyQ2k1VH3zbZq8

https://maps.app.goo.gl/TqBVVXVeJfSwBrxs9x.