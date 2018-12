Regalos con historia.

Este año 2018 concluyen las celebraciones del 70 Aniversario de Longchamp, una firma francesa de lujo, que todavía hoy sigue perteneciendo a la familia Cassegrain. En 1948, la marca fue creada por Jean Cassegrain, padre del actual Presidente de Longchamp Philippe Cassegrain, que tomó el nombre de la firma por el hipódromo de París, llamado Longchamp ya que durante su recorrido diario de casa al centro de París, Jean pasaba por allí. Dos generaciones después, esta casa francesa está capitaneada por Jean Cassegrain - actual CEO - y la Directora Creativa es su hermana Sophie Delafontaine.

A lo largo de estos años, la marca ha evolucionado y ha pasado de diseñar artículos de fumador y de viaje, a una firma global cuyas colecciones están compuestas por calzado, marroquinería, bolsos, accesorios y ropa. Con motivo de este aniversario, Longchamp ha lanzado el nuevo bolso Amazone. Un nombre con una clara alusión al origen de la marca, vinculado al mundo hípico. Se trata de un modelo dirigido a las amazonas modernas y contemporáneas, que al igual que el logo, es símbolo de la elegancia parisina, todo un emblema de la firma. Amazone es una línea dirigida a mujeres que se atreven a usar un look sofisticado, moderno y elegante. "Las mujeres Longchamp son las amazonas del siglo XXI. Poseen una gran femineidad. Me he inspirado en ellas para crear esta nueva línea" explica Sophie Delafontaine, Directora Creativa de Longchamp.

Para este Otoño- Invierno2018/2019, este modelo, disponible en tres tamaños, está diseñado en un potente color azul piloto. También destaca una línea acolchada muy femenina y con un toque Rock'n' roll elaborada en piel de cordero en negro y burdeos. El toque más exótico está reservado para los tamaños XS y S, con un print de pitón diseñado con piel de becerro en color burdeos o en caqui.

¿Qué tal una versión en terciopelo con diseños bordados en color negro o en verde? También hay un modelo pequeño, en ante natural con flecos, que consigue un toque elegante y folk perfecto para un look más country. Además, el tamaño mediano ha sido elaborado en color burdeos adornado con borreguillo alrededor del mismo, haciendo un guiño a las chaquetas de aviador.

Por último, no hay nada más suave para este Invierno que la versión de fieltro gris ribeteada en piel de conejo.



Fiel a sus orígenes

Longchamp se adapta a su tiempo y en 2018 ha desvelado su nueva musa: Kendall Jenner, la modelo que más facturó el año pasado por encima de Gisele Bünchen. Elegida por su elegancia natural y su sentido innato de estilo, Kendall presenta una imagen de una mujer segura de sí misma. En plena era digital Longchamp expande su huella internacional al dirigirse a una nueva generación de clientes.