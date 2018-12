Decoración en negro, un guiño sofisticado a la tradición navideña

Es el momento de pensar si hay que reciclar los adornos de otros años o ser valientes y echar un vistazo a las últimas tendencias en decoración. Muy lejos quedaron el espumillón y llenar cada rincón con objetos brillantes, sin orden ni concierto. Desde hace ya algunos años se apuesta por una coherencia en los colores. Los ambientes recargados y barrocos dan paso a líneas más minimalistas, y el uso de elementos naturales, como ramas, hojas secas y piñas, cada vez gusta más, ya que aportan calidez a los ambientes.

Sin embargo, hay una tendencia que, aunque no es nueva, poco a poco va calando entre aquellos a quienes les gusta innovar y apuestan por arriesgarse, sin renunciar a la tradición de estas fechas. Se trata de la tendencia "Black Christmas", también conocida como "All-noir Christmas" o "Tuxedo Christmas", donde el negro toma protagonismo, para romper con lo establecido y hacer frente a los clásicos rojos y verdes.

GETTY IMAGES

Tal y como destaca Raquel Simón, CEO de Escuela Madrileña de Decoración, (esmadeco.es), "esta tendencia se basa particularmente en el minimalismo, valora la simpleza, la elegancia y se enfoca en elementos principales sobre los cuales se trabaja el resto de la decoración".

El color negro está asociado no solo con la elegancia y la noche, también es un color sofisticado que nunca pasa de moda, y posee un estilo muy marcado. Aporta serenidad, sencillez, prestigio y combina a la perfección con cualquier otro color. Esta versatilidad permite que sea el color protagonista de las navidades, o se comporte como el mejor de los accesorios. Será la forma de combinar los distintos elementos decorativos, la que haga que un ambiente sea "gótico", o por el contrario, obtenga un resultado de buen gusto, comenta Simón.



Cómo acertar



Para aquellos quienes quieran apostar por un cambio radical, y quieran optar por unas navidades vanguardistas y cosmopolitas, desde la Escuela Madrileña de Decoración invitan a plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué colores se asocian a la elegancia? Probablemente las respuestas serán el negro, el blanco, el dorado y el plateado. Existen tantas opciones para utilizarlos, que es casi imposible equivocarse. Y, por este motivo, Raquel Simón propone combinar todos estos colores al gusto, incluso con los típicos colores relacionados con las fiestas, para un resultado espectacular. A esto, se le puede añadir la decoración geométrica en tonalidades metálicas, una de las tendencias más potentes en la actualidad.

GETTY IMAGES

La experta en decoración hace especial hincapié en la iluminación, "es clave para que cualquier espacio sea atractivo". Para ello propone jugar con las intensidades de las luces y sus tonalidades, y si hay algún elemento decorativo que se quiera resaltar, la solución será iluminarlo. Las velas y los focos de tonalidades cálidas, aportarán calidez a los ambientes, sin olvidar la luz natural. Si la luz natural fluye libremente, transformará cualquier espacio.

Sin embargo, el consejo más importante que ofrecen desde la escuela de decoración se resume en la siguiente frase: "¡Atrévete a más! La decoración es una forma de expresar la personalidad de cada uno, por lo que si se desea hacer las cosas de un modo diferente este año, esta es una buena oportunidad, ¡sólo así se crean las tendencias!"

Por el contrario, al preguntar a la experta sobre qué se debe evitar, la respuesta es muy sencilla: no sobrecargar el espacio, y esto aplica para cualquier estilo, no sólo para la decoración en negro. "Hay que dejar que todos los elementos de la habitación respiren", subraya.

Además, si algún elemento en la decoración no convence en el resultado final, es mejor quitarlo, "no hay nada peor que entrar en una habitación y sentir que hay un elemento que no pertenece ahí, y que evita que se disfrute de todo lo demás", comenta Simón.



Los must in black



En general, en España, todavía cuesta asociar el color negro a la Navidad, por lo que puede resultar complicado encontrar en los comercios ciertos elementos. Sin embargo, siempre se puede tirar de imaginación o de internet, para localizar algunos objetos. Y es que, los amantes del riesgo decorativo sabrán que un árbol de navidad en negro es un must. Se puede combinar con esferas y luces blancas o plateadas, para iluminarlo y darle énfasis a sus elementos, o llevarlo al siguiente nivel y utilizar todos los colores que se quiera, porque con el negro no hay límites.

Otra opción, quizá más sencilla de realizar, es adquirir esferas negras con distintos acabados, con brillo o mate, para darle un toque diferente pero discreto a la decoración. Se puede combinar con botas o lazos con diversas texturas y combinaciones de color, principalmente con blanco. Todo ello, logra un acabado extremadamente elegante. O incluso, una corona navideña negra, que se puede decorar al gusto de cada uno o combinar con los elementos del hogar, para integrar el espacio.

La decoración navideña en negro es una tendencia minimalista que se puede adaptar a cualquier estilo, desde los más atrevidos, que pueden llevarlo al siguiente nivel y utilizarlo en toda la decoración, hasta quienes quieren dosificarlo y adoptarlo sólo para algunos elementos.

En la decoración no hay límites, existen opciones para todos los estilos, y una de ellas es dejar a un lado los convencionalismos, liberarse de la tiranía navideña del rojo y verde, y apostar por algo diferente. Quizá este año sea un buen momento para zambullirse en esta tendencia, que ha llegado para quedarse.