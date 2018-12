Adornos navideños caseros fáciles de hacer

La Navidad ya ha llegado a nuestras calles y a la mayoría de los hogares. Cada vez son más las familias que se apuntan a la moda del 'do it yourself' en la decoración navideña. Los adornos navideños caseros son toda una tendencia y son la mejor manera de disfrutar de unos momentos en familia mientras se engalana la casa para la Navidad.

Huyendo de las complicaciones, existen algunas ideas para realizar toda una serie de adornos navideños caseros muy fáciles de hacer.



Adornos navideños caseros: Lámparas festivas



Una de las decoraciones más simples y que mayor toque navideño puede aportar a tu casa. Solamente necesitaremos un recipiente de cristal, como un jarrón o un frasco, y añadirle unas ramas de pino o piñas. Cubriéndolas con luces le daremos el toque navideño definitivo.



GETTY IMAGES

Adornos navideños caseros: Lumbre navideña



Simular una hoguera en tu propia casa es sencillo y no te llevará mucho tiempo. De la misma manera que la lámpara navideña, simplemente hay que reunir varias ramas de árboles o unos piñones. Ocultando unas luces por debajo de los objetos dará la sensación de calidez, como la que produce una fogata. El efecto de este adorno navideño casero es único y llenará tu hogar de la magia de la Navidad.



Adornos navideños caseros: Copos de nieve para ventanas



Uno de los elementos decorativos más chulos que puedes hacer en casa. Ayudándonos con una plantilla de un copo de nieve y una pistola de silicona, iremos rellenando los huecos hasta formar un copo de nieve de dicho material. Es perfecto para pegar en ventanas y vidrios y hará las delicias de los más pequeños de la casa.



GETTY IMAGES

Adornos navideños caseros: Cucharas pintadas a mano



Un utensilio tan de andar por casa como una cuchara puede ser un objeto decorativo de lo más espectacular. Este es un adorno que puede gustar mucho a los más peques de la casa. Pintando la cabeza de la cuchara y doblando su mango para colgarlo en el árbol, lograremos un objeto original y divertido.



GETTY IMAGES

Adornos navideños caseros: Esferas con recuerdos e imágenes



Las bolas que cuelgan del árbol de navidad pueden ser más especiales de lo que parece a primera vista. Podemos adquirir esferas de vidrio transparente y rellenarlas con objetos especiales que nos traigan recuerdos o introducir mensajes de deseos para que se cumplan durante el año nuevo. También podemos añadir fotos de nuestros seres queridos.