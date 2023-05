El repertorio que Elías Bendodo pasea en la antesala de las elecciones municipales del 28 de mayo no escatima metáforas para lanzar sus ataques dialécticos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A juicio del coordinador general del PP, "Sánchez ha convertido la campaña en una tómbola y se ríe de los mayores con la rebaja de la entrada cine" anunciada en las últimas horas para que puedan ir a ver películas por sólo dos euros. "Pedro 'mil anuncios' Sánchez, ese nombre se le va a quedar porque cree que puede comprar con migajas a la gente en el último cuarto de hora de la legislatura", aseveró el 'número 3' del PP nacional en sus críticas al líder socialista, durante un acto en el que apoyó a la candidata popular a la reelección como alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.

Bendodo insistió en que "cada vez que está rodeado y siente que va a perder las elecciones , el PSOE convierte la campaña en una tómbola". "Con esto de prometer unos euritos menos para ir al cine, Sánchez se está riendo de los mayores, eso ya existía en mis tiempos con el 'día del espectador', no ha inventado nada", manifestó el dirigente popular.

Bendodo puso el ejemplo de los candidatos a alcaldes del PP "que dicen hasta dónde quieren llegar y lo cumple" y lo contrapuso a las políticas socialistas: "Hay políticos que prometen pero no hacen nada, prometen viviendas para todos, FP para todos y dos euritos para ir el cine, eso es lo que hace Pedro Sánchez", recalcó.

"Humo para tapar los escándalos del PSOE"

Bendodo enfatizó que el presidente del Gobierno de España "lanza botes de humo para tapar los escándalos del PSOE". En este punto, el coordinador general del PP sostuvo que "Sánchez ha nacionalizado la campaña con sus anuncios y el 28 de mayo tendremos que decir si queremos o no sus políticas". "No sólo se elegirá entre el candidato del PP o el del PSOE, tendremos también que decir sí queremos o no esos anuncios de Sánchez", apuntó.

En este sentido, Bendodo enumeró como de costumbre un serial de antecedentes en los que, a su juicio, el presidente del Gobierno le ha mentido a los españoles: "Sánchez dijo que no podría dormir con Podemos si pactaba con ellos y cambió el colchón para llegar enseguida a un acuerdo con Pablo Iglesias; dijo que iba a luchar contra la corrupción y la ha abaratado al rebajar al delito de malversación; y, además, el suyo es el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres y los menores, sobre todo a las mujeres, con una Ley como la del Sólo sí es sí", reiteró.

Para reforzar las declaraciones con las que él y Feijóo vienen vinculando al PSOE de Pedro Sánchez con "los herederos de ETA", Bendodo se preguntó "qué van a pensar los socialistas de toda la vida, algunos con personas cercanas asesinadas por ETA, cuando Pedro Sánchez sigue pactando las leyes con Bildu". "No rompe con Bildu y no lo digo yo, sino la gente por la calle, que las papeletas del PSOE están manchadas de sangre", afirmó.

Bendodo subrayó que "darse la mano con un partido que mete a cuarenta etarras en las listas es la mayor vergüenza, el mayor daño que el sanchismo le ha hecho al socialismo". "Qué pensará Felipe González o que pensaría Rubalcaba de esto", sentenció. El coordinador general del PP también le preguntó qué piensan de la relación de Sánchez con Bildu a barones regionales del PSOE como el andaluz Juan Espadas, el aragonés Lambán o el valenciano Ximo Puig.