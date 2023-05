Fran Hervías: "El liberalismo está en el PP, Cs es socialdemocracia sanchista"

Fran Hervías (1983) fue fundador de Ciudadanos, partido del que fue secretario de organización pero que terminó abandonando en 2021 para incorporarse al PP de Casado. Algunos sectores del que fue su partido le atribuyen la hoja de ruta que acabó plasmándose con el salto de cargos naranjas al PP. Estuvo en Oviedo la pasada semana presentando su libro: 'Ciudadanos: la historia jamás contada'.

Usted estuvo en los comienzos de Ciudadanos, pero muchos le atribuyen su demolición.

Algunos pocos hicimos realidad un sueño llamado Ciudadanos y ahora hay quienes intentan dar lecciones sobre lo que era. Nosotros convertimos un partido regional pequeño en la tercera fuerza política.

¿Y por qué ahora Cs se juega su futuro?

Porque votar a Ciudadanos es como jugar a la ruleta rusa, no sabes si te toca susto o muerte. El actual Cs no tiene nada que ver con el de Rivera. Han pactado con Pedro Sánchez y quieren pactar con la izquierda o la extrema izquierda. En el caso de las mociones de censura de Murcia y Madrid se actuó contra natura, con un giro ideológico aparcando el liberalismo para sumarse al sanchismo. Por eso votar a Cs es votar a Pedro Sánchez. Si queremos un giro y que se consoliden gobiernos como hay que concentrar el voto en el PP.

No obstante usted ha dicho que Arrimadas acabará en el PP.

No es contradictorio. Cuando no tienes principios apuestas a ver qué puedes conseguir. Si pactas con Sánchez pero ves que Cs desaparece, pues intentas buscar una salida política.

Dice que un error de Ciudadanos fue no desenmascarar al Sanchismo. ¿Barbón es sanchismo?

Por supuesto.

Pues Cs en Asturias le respaldó dos presupuestos.

Son dos cosas distintas. Una cosa es apoyar al gobierno de Sánchez y sus leyes, y que siga de presidente. Y otra hacer que un gobierno como el de Barbón asuma propuestas de tu partido. En Asturias, Ciudadanos condicionaba la agenda del gobierno de Barbón. Así ha sido hasta que la dirección nacional actual hace ese giro ideológico. Así que los liberales se han integrado en el PP por sensatez y responsabilidad.

Usted estaba en la dirección del partido que impidió a quien era el candidato de Ciudadanos en 2019, Juan Vázquez, negociar con el PSOE al principio de la pasada legislatura.

Porque querían un acuerdo a cambio del Ayuntamiento de Oviedo, dando el gobierno al PSOE y a Somos, a cambio de la presidencia de la Junta General. Pero no venimos al intercambio de sillones ni podíamos aceptar ese juego.

Los principales cuadros de Cs en Asturias acaban en el PP. ¿Cuánto de eso estaba ya orquestado?

Nada. Le pongo mi caso: yo era senador, ante ese giro ideológico del partido me opongo, digo que esos no son los valores del liberalismo y cuando se pasa una línea roja, dejo Ciudadanos y me sumo al PP para ganar a Sánchez. Y para derrotar a Sanchez, si yo viviese en Oviedo votaría a Canteli.

¿Cuando usted se fue al PP no hizo una estrategia para adelgazar Cs? Elaboró un informe con personas a las que debía atraer el PP.

Planteé una estrategia de reunificación para ensanchar su base. Había nombres de la sociedad civil, del deporte, del periodismo…

¿Estaba Nacho Cuesta?

Había mucha gente de Ciudadanos, de Foro, de UPN, de otros partidos; también Nacho y más gente. Era un informe amplio. Es de sentido común que cuando un gobierno de coalición como el de Oviedo funciona... ¿quién no quiere juntos a Canteli y a Cuesta?

O sea, todo se resume en que Cs nació como liberal, pero no de centro.

Como centro-liberal, pero en ningún sitio estaba escrito que sería bisagra. De ahí parte la confusón. No nació para estar hoy con unos y mañana con otros. Si tienes a Ayuso y a Gabilondo, eliges a Ayuso; entre Barbón y Canga, a Canga; entre Canteli y... ¿cómo se llama el candidato del PSOE de Oviedo?

Carlos Fernández Llaneza.

Ese. Pues eliges a Canteli.

¿Y ahora ese liberalismo está en el PP?

Es el único que nos representa. Ciudadanos es socialdemocracia sanchista. A quien se considere liberal, con sentido común, que crea en la economía de mercado para mejorar su vida, sin crear ciudadanos de primera y segunda solo le queda el PP.