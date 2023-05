El PP se lanza a por el Gobierno después de la propuesta de la Unión Europea para endurecer las penas por malversación, lo que implicaría una rectificación de la reforma que Pedro Sánchez aprobó a finales del año pasado. El objetivo de la propuesta comunitaria es tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, planteando una pena máxima de, al menos, cinco años para delitos de malversación.

El Gobierno justificó la reforma del Código Penal pactada con los independentistas de ERC hace meses, precisamente, bajo el argumento de la “armonización” del delito de sedición, insistiendo en que en ningún otro país de la UE existía ese delito como está concebido en España. Los populares creen que ha supuesto un nuevo “varapalo” desde Bruselas a Sánchez y, por eso, Alberto Núñez Feijóo aprovechó durante un mitin en Cádiz para ofrecer sus votos si el Ejecutivo se abre a una reforma.

“Haga conmigo lo que en cualquier caso haré sin usted con los votos de los españoles, que es una reforma inmediata del Código Penal”, afirmó el líder conservador. En realidad, Feijóo ya dijo hace meses, cuando se aprobó la reforma, que si llega a la Moncloa devolverá los delitos de sedición y malversación a la redacción previa. Los populares aseguraron que vuelven a “tender la mano” al Ejecutivo “para rebajar el nivel de disparates legales”.

Sánchez: "los deberes hechos"

No obstante, la posición del Gobierno es que a España no les afecta la propuesta europea. El propio jefe del Ejecutivo lo defendió públicamente en la comparecencia junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y aseguró que el planteamiento de Bruselas pilla a nuestro país "con los deberes hechos" porque la reforma española incluye el tipo penal del enriquecimiento ilícito, que no está recogida en la legislación de otros países.

Ya a primera hora de la mañana, en una entrevista en RNE, la ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, mantuvo que no suponía una desautorización al cambio impulsado por su partido y, en línea con el argumento que exhibió más tarde Pedro Sánchez, dijo que España acude "en mejores condiciones" a ese debate y "más allá de cuáles sean las duraciones de las penas".

"Son borradores de trabajo, ahora empieza el debate. Estamos trabajando y tenemos que aportar nuestra visión y escuchar también lo que ocurre en otros entornos. Por tanto, estamos en condiciones adecuadas de poder abordarlo en las mejores garantías posibles", señaló. Según Montero, es "muy importante que el esquema de estructura de cómo se consideran los delitos sea similar, sea homologable".

El PP carga contra el Gobierno

Feijóo buscó hacer un paralelismo entre la ley del ‘sólo sí es sí’ y la reforma de estos delitos, calificando ambas de “chapuzas legislativas”, y ofreciendo los votos de su partido como lo hizo hace solo unos días para reformar la ley estrella de Irene Montero.

Recordó desde Cádiz, la oposición que su partido hizo desde el primer momento a los cambios en el Código Penal pactados con ERC, especialmente en lo que tenía que ver con la malversación. Tampoco fue una propuesta que convenció dentro del PSOE, ante el temor de que no se entendiera una rebaja en penas por delitos que son de corrupción. “Europa está planteando una directiva para aumentar las penas a los políticos en cualquier lugar de la UE. Otra vez más, el sanchismo nos engaña”, zanjó Feijóo.