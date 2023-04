El tercer anuncio consecutivo sobre vivienda confirma todos los augurios previos de que la campaña de las autonómicas y las municipales del 28 de mayo pivotará sobre este tema. El Gobierno ha defendido estos meses que la legislatura ha sido prolija en medidas sociales y tiene una gestión qué vender. Pero, a las puertas de unas nuevas elecciones y con las generales de finales de año a la vista, ha abierto la veta de los problemas para acceder a una casa, con una nueva ley de vivienda, que llevaba meses bloqueada y el compromiso de poner en el mercado hasta 183.000 pisos de promoción pública y alquiler asequible. Aunque el rédito de estas promesas no será inmediato, la apuesta de Pedro Sánchez es total.

El convencimiento en Moncloa y en Ferraz de que este es el camino correcto es absoluto. No solo de que les favorecerá el 28M sino también de que ayudará en las generales. Primero, explican, porque después de la economía es la principal inquietud de los ciudadanos. Da igual que no aparezca en los puestos más relevantes del listado que mensualmente hace el CIS, en el Gobierno mantienen que es un asunto capital porque "la gente sufre para llegar a fin de mes, tiene que dedicar mucho dinero de su sueldo a pagar la hipoteca o al alquiler y han subido los tipos de interés". Ocupa y preocupa a los españoles y es un materia en la que, además, pueden confrontar con el PP, ahora y en las elecciones de diciembre, y proyectar también la idea de que Sánchez "necesita" una "segunda legislatura" para aplicar su programa social.

En Moncloa no les obsesiona que la construcción de 20.000 pisos en suelo del Ministerio de Defensa pueda tardar años en materializarse, al igual que los 50.000 procedentes del 'banco malo', la SAREB, y o los 43.000 que financiará el ICO porque, apuntan, lo que se ha producido es un "cambio de orientación" para convertir la vivienda en un verdadero derecho constitucional y colocar España al nivel de Europa. El parque de casas públicas en España es actualmente del 3% frente a la media europea que es del 9%. El presidente del Gobierno ya verbalizó en la clausura de la convención municipal del PSOE en Valencia que quiere que seamos un país "con un 20% de vivienda pública".

Lo que se va a visualizar, explican, es un Ejecutivo "comprometido" con este tema que con "determinación y constancia" quiere cambiar el paradigma sobre vivienda pública en España. Por eso, remarcan, "siempre decimos que hace falta una segunda legislatura". El PP, subrayan, donde gobierna no ha "hecho nada". "Vendieron a fondos buitres 3.000 viviendas en Madrid". El debate de la vivienda, destacan en Ferraz, permite competir ya con los populares el 28M. "Hay dos modelos, dos realidades" sobre un tema que es "muy transversal". "Hemos afrontado el debate en el Senado con el tema que interesa a la mayoría del país". "El movimiento se demuestra andando", prosiguen.

En la Moncloa avanzan que los anuncios no han acabado y "nos quedan mucho más compromiso en materia de vivienda". Sostienen que el abordaje de este asunto se lo están demandado sus propios candidatos, alcaldes y presidentes autonómicos como uno de los grandes problemas de los españoles. Al margen de que utilizarán en la campaña de las autonómicas y las municipales la comparación entre lo que propone el PSOE y el PP y de que piensan que eso ya les beneficia, en el Gobierno consideran que obtendrán más rendimiento de cara a las generales porque ya se vislumbrarán los efectos de la ley de vivienda, que regula los precios en las zonas de escalada del alquiler, si lo piden las comunidades autónomas. Eso, inciden, también permitirá comparar porque habrá regiones con precios más bajos si declaran zonas tensionadas donde se limitará la subida. La impresión en el núcleo del Ejecutivo es que las autonomías del PP no se van a poder negar a aplicar la ley.

Voto joven en vivienda y Doñana

Con las medidas sobre vivienda los socialistas buscan también atraer al votante que más se le resiste: los menores de 50 años. El PSOE es un partido con gran predicamento entre los mayores de 65, lo ha sido históricamente (también él PP) y se mantiene muy sólido en esta franja de edad, sobre todo tras la subida del 8% de las pensiones. Pero flaquea entre los jóvenes, que son justo el grupo de población a quienes más angustia la salida de la casa de sus padres para independizarse poner en marcha su proyecto de vida. Según el CIS, a quienes más obsesiona este tema es a los que tienen entre 25 y 34 años, que son justo el grupo de edad donde los socialistas tienen su mayor agujero electoral.

La búsqueda del voto joven está detrás de la insistencia en el discurso electoral del presidente en la proposición de ley de PP y Vox que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. Como sucede con la vivienda confluyen muchos factores. Creen que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha cometido un "error de cálculo" y no ha medido su impacto nacional e internacional, que ha tratado de desgastar al PSOE en su feudo onubense y de arrebatar a Vox el voto del campo. En el Gobierno lo han aprovechado y lo han convertido en uno de las temas de la campaña porque coloca al PP en posiciones contrarias a la defensa del medio ambiente. Al margen de Vox, subrayan "no hay nadie en España que niegue ya las evidencias del cambio climático" pero sobre todo es un tema de profunda preocupación de los jóvenes. Esto, aseguran fuentes de la dirección socialista, Sánchez "lo tiene muy interiorizado" y por eso no tardó ni unas horas en incorporarlo a su mensaje. Vivienda y Doñana hasta el 28M y después, más vivienda.