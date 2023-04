El reto de Podemos el 28 de mayo es minimizar los daños. Las encuestas avanzan un retroceso generalizado del partido en todo el país, una circunstancia que llega en medio de las fuertes tensiones con Yolanda Díaz y que amenaza con dejarle en una posición de debilidad en las futuras negociaciones con Sumar. El único feudo que desafía la norma y que crece ostensiblemente en las encuestas es la Región de Murcia, donde Podemos pasaría de los dos escaños actuales a lograr hasta cinco, según los sondeos más optimistas.

El fenómeno se produce en un territorio que cambió el rumbo de la legislatura en la primavera de 2021, cuando la moción de censura fallida derivó en un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y precipitó a su vez la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Con su decisión, llegó la designación de Díaz como sucesora y comenzó a fraguarse una ruptura hoy evidente.

En 2019, Podemos logró en la Región de Murcia dos diputados y un 5,5% de votos. Cuatro años después, las encuestas apuntan a una tendencia alcista, y las más conservadoras avanzan un crecimiento hasta los tres escaños, según NC Report o el Barómetro de Invierno del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop). El último sondeo publicado esta semana, de Simple Lógica para eldiario.es, apunta a que los morados doblarían sus votos con un 11,4% del voto y 4 ó 5 escaños.

El crecimiento viene favorecido por la alianza con IU, que en 2019 se presentó dentro de la plataforma regional Contigo Región y ahorra concurre en coalición con Podemos; sin embargo, estos sondeos no parecen explicarse sólo en la suma de estas fuerzas. En Podemos dan por hecho que aumentarán su presencia en la Asamblea y achacan directamente su fuerza renovada a la “incomparecencia” del PSOE, que ha “regalado” a Podemos el liderazgo de la oposición.

Los morados señalan directamente al perfil del candidato socialista, José Vélez, a quien definen como un dirigente que “podría ser del PP”, y al que acusan de no diferenciarse en exceso del Gobierno popular de Fernando López Miras. Un perfil que, consideran desde Podemos, ha sido elegido por “ser afín a Pedro Sánchez”, en lugar de por su potencial electoral.

La moción de censura fallida que PSOE y Ciudadanos intentaron ejecutar en la Región de Murcia en 2021 llevó a la retirada del entonces candidato socialista, Diego Conesa, líder de la oposición pese a ser la fuerza con más escaños de la cámara. Su sustituto es considerado el hombre de Pedro Sánchez en la Región.

Cuando el hoy presidente del Gobierno fue descabalgado de la Secretaría General del PSOE en 2016 y comenzó su ruta por el país, Vélez fue su principal valedor en este territorio. Más tarde fue recompensado con el cargo de delegado del Gobierno, del que dimitió a principios de mes, y fue impulsado también para liderar la federación murciana.

Piedra en el zapato para el PP

Pero el ascenso en las encuestas no solo se entiende por la “incomparecencia” del candidato del Partido Socialista murciano, tal y como señalan desde Podemos, sino también por la labor de su candidata en la Asamblea Regional, María Marín, que ha logrado darse a conocer gracias al papel destacado que ha desempeñado a lo largo de la legislatura, según los morados.

Juró el cargo en un momento de extrema debilidad del partido, después de que el entonces secretario general, Óscar Urralburu, entregara el acta tras abandonar la formación con la intención de crear Más Región, el partido de Íñigo Errejón en Murcia. Además, se encontraba en pleno tratamiento para superar un cáncer de mama, enfermedad que no desveló hasta meses después.

Pese a los contratiempos, Marín pronto se convirtió en una piedra en el zapato para el Gobierno regional a cuenta de la degradación del Mar Menor. En una de sus intervenciones más destacadas, llevó al consejero de Medio Ambiente murciano un bote con peces muertos tras uno de los episodios de anoxia que sufrió el frágil ecosistema. “Este es el resumen de su gestión”, le comunicó.

Poco después se producía la dimisión del líder de la oposición, el socialista Conesa, que llevaba meses fuera de juego tras la moción de censura fallida. Su sustituto en el partido, José Vélez, no tiene escaño de diputado y ha provocado en el Grupo Parlamentario del PSOE un vacío de poder que supo aprovechar la portavoz de Podemos.

"La asamblea apesta"

“Tiene 5 ruedas, un sistema de regulación de altura e inclinación basculante ajustable, base giratoria, estructura y brazos de acero pulido-cromado, elevación por pistón de gas y tapicería en polipiel". María Marín describía así en el siguiente Debate sobre el Estado de la Región la "poltrona", "único proyecto" del presidente López Miras para la Región de Murcia.

Tal era el protagonismo que estaba cogiendo la dirigente morada, que el Partido Popular se alió con la ultraderecha para provocar que expulsados del partido de Santiago Abascal abandonaran el Grupo Parlamentario de Vox y pasaran a formar parte del Grupo Mixto, dirigido por María Marín. Así, la dirigente morada perdía la portavocía.

En el siguiente pleno, ataviada con un EPI (equipo de protección individual), se subió a la tribuna para denunciar que “esta Asamblea apesta”. "Siento haber venido así, pero no quiero que se me pegue nada de este vertedero que recoge lo peor de la política murciana", se excusó. "Esta Asamblea despide un olor insoportable a autocracia y se ha convertido en un mercadillo en el que se venden y compran voluntades", dijo, refiriéndose a los tránsfugas de Ciudadanos.

Pese a que sus minutos en la tribuna se han reducido considerablemente en la última recta de la legislatura, Marín ha seguido acaparando titulares pese a que Podemos solo cuenta con dos diputados en el hemiciclo murciano. El último fue por poner en la tribuna un audio del presidente López Miras apoyando a su predecesor, Pedro Antonio Sánchez, cuando estaba siendo acorralado por casos de corrupción en 2017. Esta fue la razón por la que acabó dimitiendo y uno de esos asuntos, el caso Auditorio, le ha llevado a ser condenado a tres años de prisión por la Audiencia Provincial de Murcia.

En 2015, Podemos entró en la Asamblea Regional con cinco diputados y el 28 de mayo, unidos con IU, los morados vuelven a tener esperanzas de alcanzar de nuevo su propio grupo parlamentario.

Territorio a territorio

La situación en Murcia es excepcional en Podemos, donde se vuelcan estos días en tratar de retener su poder territorial, especialmente en bastiones en los que pueden tener un papel en los futuros gobiernos o en los que el partido corre el serio riesgo de desaparecer, ya que las barreras electorales se elevan al 5% para lograr representación.

Sucede en la Comunidad de Madrid, donde no está asegurada su entrada en la Asamblea por no llegar a este umbral. De los 10 diputados que logró hace dos años, ahora lucha por su supervivencia. En caso de entrar, algo que no está asegurado, lograrían cinco. También está ajustado en Comunidad Valenciana, donde Podem tiene 8 representantes en Les Cortes y las encuestas le otorgan algo más del 5% necesario y una proyección de 5 sillones.

En Aragón, donde el partido ha sido clave en el Gobierno de Javier Lambán, la barrera es sólo del 3%, pero su protagonismo se verá reducido, pasando de 5 a 3 representantes. Una caída que, unida a la del PSOE, que perdería dos diputados, y al fuerte crecimiento del PP, podría amenazar la continuidad del actual Ejecutivo regional.

En La Rioja, donde los escaños que logró Podemos en 2019 han permitido gobernar a la socialista Concha Andreu, el partido vería reducida su presencia a un diputado, mientras el PP quedaría al borde de la mayoría absoluta. En Asturias, donde gobierna el PSOE, las encuestas apuntan a que Podemos obtendría 3 diputados, frente a los 4 que logró en 2019.

Podemos también cae en Baleares, donde convive en el Govern de Francina Armengol, y pasaría de los seis a los 4 diputados, según el promedio de las últimas encuestas. Lo mismo sucede en Canarias, donde también gobiernan en coalición con el socialista Victor Ángel Torres, y pasarían de 4 a 3 representantes.

Sumas con IU

En Cantabria, Podemos entraría en el Parlamento autonómico gracias a su alianza con IU. En 2019, fueron por separado sin que ninguna de las fuerzas lograse el 5% necesario (3,1% logró Podemos y 1,9%, IU). Ahora ambas formaciones van de la mano y aspifran a mantener la suma, superarando por los pelos la barrera electoral, lo que les permitiría irrumpir con dos diputados.

Algo similar ocurre en Navarra, donde Podemos logró 2 escaños en 2019 e Izquierda Unida, otro. La coalición de ambas bajo la candidatura de Contigo Navarra les otorga ahora tres sillones. En Extremadura y Castilla La Mancha los morados se mantienen, según las encuestas, y reeditarían 4 diputados en el primer caso, quedando sin representación en el segundo.