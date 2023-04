Los críticos de Podemos Asturias entregarán al partido el documento aceptando ser candidatos autonómicos

El sector crítico de Podemos va a dejar la pelota en el tejado de la dirección regional, en el conflicto abierto por la confección de la candidatura electoral autonómica. Los críticos, que ganaron las primarias para concurrir a las elecciones, obteniendo los cuatro primeros puestos de la lista, insisten en que debe respetarse íntegramente lo salido de las urnas, mientras la dirección les han transmitido que es imposible incluir al número cuatro, Jorge Fernández, al haber sido sancionado por la Comisión de Garantías estatal del partido con dos años sin poder ostentar cargos de representación del partido. Los cuatro primeros elegidos en las primarias, Covadonga Tomé, Xune Elipe, Laura Tuero y Jorge Fernández, junto con militantes afines y Daniel Ripa mantienen desde el jueves un encierro en la sede de Podemos en Gijón reclamando que se incluya a Fernández en la candidatura.

Covadonga Tomé, que el jueves había señalado que si no se incluía a Jorge Fernández en la candidatura no iba a firmar el «acepto» –el documento que todo candidato tiene que suscribir para autorizar su inclusión en una lista electoral– ha ido modulando el discurso y esta mañana señaló «como muestra de buena voluntad» que los cuatro, incluyendo a Jorge Fernández, entregaran a Podemos los documentos individuales en los que aceptan ir en la candidatura. ¿Qué pasará si el partido no incluye a Fernández y sí a las otras tres personas en la candidatura? «Eso es algo que todavía no tenemos decidido. Todo lo que vamos haciendo depende de las respuestas que vamos recibiendo», señaló Covadonga Tomé en rueda de prensa. Tras la misma, desde este sector se puntualizó que lo mismo que se firma un documento aceptando formar parte de una candidatura electoral, cabe revocar esa aceptación en un momento posterior si no se está de acuerdo con la lista.

Tomé, que lleva dos días intentando ponerse en contacto con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sin obtener respuesta, rechazó la acusación de la dirección autonómica «en la que se nos señala ejerciendo un intento de destruir el partido; nada más lejos de nuestra intención. No sólo no queremos destruir el partido, sino que queremos representarlo en las instituciones cuando en mayo lleguemos a ser elegidos por los votantes de Podemos Asturias, igual que fuimos elegidos en las primarias para representar a Podemos Asturias», prueba de lo cual es que «los cuatro primeros de la lista» van a entregar su firma al representante de Podemos ante la Junta Electoral «con la intención de agilizar todos los trámites, porque entendemos que mucho mejor que el lunes sería que se registrase la lista hoy mismo o mañana domingo», haciendo un llamamiento a Ana Taboada, «que ha sido representante en las instituciones de Podemos durante ocho años, que haga un ejercicio de responsabilidad, que de un paso atrás y que reconozca que el número cuatro de la lista no debe ocuparlo ella, sino la cuarta persona más votada que es Jorge Fernández», señalando que respetar la lista es cuestión de «voluntad política», pidiendo a la dirección de Podemos que se termine «con la política de sanciones».

En su decisión de entregar las firmas individuales de aceptación como integrantes de la candidatura, aunque pudieran luego echarse atrás, ha pesado el evitar que se repita lo que ocurrió en Andalucía, donde las negociaciones hasta última hora acabaron provocando que la lista de Podemos se presentara fuera de plazo, no pudiendo concurrir a las elecciones autonómicas.

«Estamos acercándonos a las 48 horas de encierro, estamos pidiendo a la dirección autonómica y a la estatal que contacten para poder reiniciar el diálogo que se rompió el jueves después de una reunión fallida y de momento no hemos recibido ningún contacto oficial», señaló Covadonga Tomé, agradeciendo a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra «sus palabras respaldando a la candidatura».