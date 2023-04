Más o menos al mismo tiempo que Alberto Núñez Feijóo presentaba este lunes en Madrid algunas de las medidas del plan de vivienda del PP, Pedro Sánchez protagonizaba su propia reunión sobre este asunto en Leganés. La convocatoria del presidente del Gobierno no estaba anunciada, porque la Moncloa evita incluir los denominados “actos de cercanía” en la agenda pública para evitar la presencia de medios de comunicación, pero su objetivo no constituye ningún misterio: subrayar el contraste con el líder de los conservadores. Mientras Feijóo intervino desde una azotea del centro de la capital (donde el metro cuadrado está a 6.000 euros y el alquiler medio a 2.000) junto a jóvenes de su partido, Sánchez lo hacía en una localidad obrera con “jóvenes de verdad”, no adscritos a las siglas socialistas, explican sus colaboradores.

Para el Gobierno, los populares no tienen ninguna legitimidad para lanzar medidas sobre vivienda. “Hay un hecho incontestable. Las políticas del PP en esta materia son unas políticas fracasadas. Eso lo sabe la gente que sufrió esas políticas, a través de la burbuja inmobiliaria, la especulación o la corrupción”, señaló tras el Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Rodríguez, sacando pecho de las últimas iniciativas del Ejecutivo: la movilización de 50.000 inmuebles de la Sareb para alquileres asequibles, aprobada este martes, y el reciente pacto con ERC y EH Bildu que permitirá alumbrar, tras meses de negociaciones, la primera ley integral de vivienda de la democracia. “Donde antes había una deuda pública, hoy habrá una vivienda pública. Donde antes había un problema, ahora habrá un derecho”, continuó Rodríguez. A "rebufo" e "improvisando" Feijóo, según los colaboradores del presidente, va “a rebufo” y está “improvisando” con actos como el de esta mañana, en el que ha propuesto una “ayuda a la emancipación” de 1.000 euros para comprar o alquilar. Rodríguez evitó valorar esta medida. En su lugar, puso el foco en las declaraciones de algunos presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, anunciando que no aplicará la ley de vivienda, que el Gobierno espera que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo e incluye límites a las subidas anuales en los contratos de arrendamiento. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo descartó la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado inmobiliario con el PP, como reclama Feijóo. “Una cosa son las palabras y otra los hechos -concluyó Rodríguez-. Estaría bien que para alcanzar un pacto de Estado el presidente del PP corrigiera la actitud de su partido. Es inaceptable que existan presidentes autonómicos que digan abiertamente que se van a saltar la ley. La ley de vivienda es absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. No caben las manifestaciones de rebeldía”. Aun así, fuentes de la Moncloa reconocen que poco pueden hacer para forzar a las autonomías a aplicar la nueva norma.