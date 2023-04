La Junta Electoral Central (JEC) ha dado un margen de 10 días al Parlament para que informe sobre la situación de la expresidenta de la Cámara Laura Borràs después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la condenara a cuatro años, seis meses y un día de prisión y 13 años y un día de inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. La JEC solicita la información sobre "decisiones, resoluciones, o cualesquiera otras medidas" que el Parlament haya podido adoptar antes de tomar ninguna decisión sobre esta cuestión.

Dos semanas después de que se conociera la sentencia del TSJC sobre el fraccionamiento de contratos por parte de Borràs para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), este órgano da opción también a Borràs de formular las alegaciones que considere oportunas en el mismo plazo de 10 días hábiles.

En un escrito de tres páginas que ha remitido a la presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergés, la JEC aborda las solicitudes presentadas por PP, Cs y Vox para retirarle el escaño a Borràs toda vez que ella no ha renunciado a él tras la sentencia del TSJC. En el documento, el órgano electoral señala que la sentencia recoge que la expresidenta de la Cámara ha sido condenada "como autora plenamente responsable del delito de prevaricación administrativa".

En este sentido, recuerdan que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 6.2 b), señala que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública", entre los que está el delito de prevaricación. Además, recalcan que "las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad". Esto significa que no solamente no puede optar a presentarte a unos comicios, sino que conlleva la pérdida del escaño.