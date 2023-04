El presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, considera que las ciudades de Ceuta y Melilla están "ocupadas" por España pero ve factible recuperarlas en un futuro por la vía de la negociación "sin recurrir a las armas".

La cuarta máxima autoridad de Marruecos y miembro de la cúpula del partido nacionalista Istiqlal se pronunció de este modo en un acto organizado por la rama femenina de su formación precisamente con motivo del primer aniversario del inicio de la nueva etapa en la relación tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022.

Mayara sostuvo durante el acto que "la colonización española continúa en Ceuta y Melilla" y por eso el Istiqlal "no ha cesado ni cesará de hablar de colonización en las dos ciudades y de las posibles soluciones para recuperarlas".

En este sentido, el también dirigente de la Unión General de Trabajadores de Marruecos (UGTM, sindicato vinculado a Istiqlal) ha dicho que su partido está convencido de que Marruecos "recuperará algún día las dos ciudades ocupadas por la negociación sin recurrir a las armas".

Así las cosas, ha puntualizado que ambas ciudades autónomas "no serán objeto de chantaje", según informa el portal leDesk.ma, que se hace eco de un vídeo sobre el acto 'Un año después de la nueva etapa de las relaciones hispano-españolas: Fundamentos y oportunidades publicado por la organización.

Compromiso en la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos

El Istiqlal forma parte de la coalición de Gobierno junto con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI, por sus siglas en francés), de la que es miembro el primer ministro, Aziz Ajanuch, y el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Su reivindicación sobre Ceuta y Melilla es uno de los elementos claves de su discurso nacionalista desde su fundación en 1944.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con el supuesto compromiso alcanzado durante la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos de principios de febrero. Entonces, Sánchez dijo que ambos habían asumido "un compromiso de respeto mutuo, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía".

España y Marruecos también se han comprometido, añadió el presidente del Gobierno, "a la transparencia y a la comunicación permanente" y por ello recurrirán siempre, "al diálogo y no a los hechos consumados".

Por otra parte, Mayara también animó a los marroquíes residentes en España a entrar en los partidos políticos españoles y a participar en las elecciones "para ayudar a acercar las opiniones de los dos países y formar un 'lobby' que ayude a defender todas las cuestiones vinculadas a la patria, Marruecos", en aparente alusión también a la cuestión del Sáhara.

En su opinión, "la comunidad marroquí en España debe ser vista como un punto de presión y apoyo capaz de influir en la política exterior de este país amigo". Para Mayara, según recoge el portal Rue20, "el papel de la comunidad marroquí en España será importante en los próximos años".

Robles reprocha las palabras de Marruecos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este lunes, "con total contundencia", que "Ceuta y Melilla son españolas", en contestación al presidente de la Cámara de Consejeros del Parlamento de Marruecos, Enaam Mayara.

"Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y no hay nada más que discutir sobre ese tema", ha zanjado Robles en Cuatro al ser preguntada por dichas manifestaciones de Enaam Mayara, que es miembro del Comité Ejecutivo del partido nacionalista marroquí Istiqlal, que forma parte del tripartito que encabeza el Gobierno de Marruecos.

Margarita Robles ha añadido: "Yo he estado recientemente en Ceuta y Melilla y me siento muy ceutí y muy melillense, porque me siento muy española". "La posición del Gobierno de España es clara y contundente y no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia", ha concluido la ministra.