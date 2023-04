Ceuta y Melilla buscan un futuro menos dependiente del vecino Marruecos. Han aprendido la lección tras varios años de cierre unilateral de fronteras por parte de Rabat, y de la situación de incertidumbre actual sobre las aduanas, que un año después del acercamiento de Pedro Sánchez al vecino magrebí aún siguen sin funcionar. Como además el espacio está drásticamente limitado y escasea, el objetivo es conseguir afincar empresas con alto valor añadido y poco intensivas en recursos humanos y suelo. No tiene sentido intentar lanzar una gran industria y, en ese sentido, las tecnológicas son una gran opción, ha explicado a este diario el Gobierno de Melilla. Las empresas de juego, en particular, son especialmente suculentas. Sobre todo después de que, tras el Brexit, algunas se hayan marchado de Gibraltar. Casi todas hacia Malta; pero 16 de ellas se han establecido en Ceuta y Melilla en este período, según los datos dados por ambas ciudades a este diario. Las dos ciudades autónomas españolas tienen grandes beneficios fiscales y están dentro de la Unión Europea Además, no tienen el riesgo de un futuro legal aún por pergeñar, como Gibraltar. Están las grandes: Codere, Sportium, 888 o Luckia, entre otras. En total, en Ceuta hay 38 empresas de juego registradas, y 23 más en Melilla.

“Ceuta es el mejor lugar de Europa para iGaming. Nuestras operadoras no soportan IVA”, se lee en la página web lanzada para atraer inversiones del juego del Gobierno de Ceuta, “iGaming Ceuta”. Está ilustrada con un mapa en el que se marcan dos lugares con una chincheta: Gibraltar y Ceuta. “Ceuta, Ciudad española situada al lado sur del Estrecho de Gibraltar, a escasos 14 km de la ciudad británica”, se lee en la web, “cuenta con una superficie de 20 km2 y una población de 85.000 habitantes y está permanentemente conectada con la Península mediante líneas marítimas de última generación (más de 20 salidas diarias con una duración aproximada de 50 min.) y helicóptero (con Algeciras y el aeropuerto internacional de Málaga)”. Destacan que en Ceuta hay un 10% de beneficio neto en el Impuesto sobre Actividades del Juego en España, solo un 12,5% de impuesto de sociedades (la mitad que en la Península), un 11,8% de cotización a la seguridad social (de nuevo, la mitad), o que se bonifica un 75% el impuesto de Patrimonio, un 60% de bonificación al impuesto a las personas físicas y un 50% el de Sucesiones y Donaciones… Todo, prebendas para compensar su aislamiento del resto de España y su localización complicada rodeada por Marruecos. Son algo parecido a un paraíso fiscal, pero legal, y con acceso al mercado europeo. Empresas de juego en Ceuta y Melilla Es un mensaje destinado a los altos ejecutivos de estas empresas: Ceuta es una opción igual de buena o mejor que Gibraltar. Estos directivos suelen ser personas de alto poder adquisitivo. Hasta ahora, muchos de ellos residían en casas de lujo en la zona de Cádiz, especialmente en la lujosa urbanización de Sotogrande, e iban y venían a Gibraltar para realizar su trabajo diario, según cuentan fuentes diplomáticas. Cuando Reino Unido y su colonia formaban parte de la Unión Europea, era una fórmula de éxito: en Gibraltar se pagaban pocos impuestos, y se podían dar servicios de juego al resto de los 28, y todo ello sin controles de fronteras; en Sotogrande había espacio y casas de lujo. Tras la marcha de Reino Unido de la UE, el Peñón queda en principio fuera del espacio Schengen. El tránsito puede complicarse. Se negocia un Tratado entre Reino Unido y la Unión Europea para derribar la Verja o, al menos, mantener una llamada “zona de prosperidad compartida”. Pero no va por buen camino y las negociaciones están estancadas, principalmente por la cuestión de las bases militares británicas en Gibraltar. En 2022, dos de estas empresas de juego se trasladaron de Gibraltar a Ceuta, aunque mantienen servicios en la excolonia, informan desde el Gobierno de la ciudad autónoma española. Desde 2018, han sido un total de ocho compañías de juego online las que han aterrizado en Ceuta. En Melilla, otras ocho, aunque desde el Gobierno de esta ciudad aseguran que no han notado de momento un “aterrizaje forzoso” en el último año como consecuencia de la incertidumbre sobre el Gibrexit, la posible salida total del Peñón del territorio Schengen si no se llega a un acuerdo político. Empresas de juego en Gibraltar El Gobierno de Gibraltar dice que, aunque ha habido salida de empresas, sobre todo a Malta pero también a Ceuta y Melilla, otras han entrado. “Se han producido cambios estructurales en Gibraltar en un periodo de transición posterior al Brexit, pero el sector del juego de Gibraltar en general sigue siendo dinámico”, dice a preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Andrew Lyman, director ejecutivo y jefe de Regulación de la División de Juegos de Azar. “No doy crédito a ninguna noticia que diga que Gibraltar está sufriendo una hemorragia de operadores y licencias. Aparte de un operador que ha renunciado a su licencia británica y de un proveedor de plataformas que ha renunciado a una licencia redundante, se me ocurren pocas noticias negativas, por no decir ninguna”. Explica que los cambios en la regulación europea, que hace que la mayoría del negocio del juego se regule ya de forma nacional, hace que “el impacto del Brexit se haya atenuado”. Según sus datos, el número de empleados en empresas de juego en Gibraltar se ha recuperado hasta los 3.600 y la tendencia al alza sólo está limitada por el espacio y la disponibilidad de viviendas asequibles. “Gibraltar conserva muchas de las marcas que operan en el Reino Unido y el 72% de la actividad de Gibraltar está orientada al Reino Unido”, añade. Apunta a que hay un total de 45 licenciatarios individuales, algunos con varias licencias, en estos momentos en la colonia. “Lo que estamos viendo es que las empresas quieren llevar a cabo negocios en el resto del mundo desde Gibraltar y también llevar a cabo servicios de la industria del juego desde Gibraltar”. Pone como ejemplo a “una empresa internacional de medios de comunicación y derechos deportivos” que quiere que Gibraltar sea el centro de sus operaciones multijurisdiccionales. Y a otra empresa “con licencia de EE.UU.” que lleva a cabo operaciones comerciales de back office desde Gibraltar. Si se produce un cambio con el tiempo, es probable que Gibraltar se convierta más en un centro de servicios de juego que en un centro operativo, pero sigue siendo un enclave importante de operaciones para muchos. desacuerdo El desacuerdo sobre la base militar británica en Gibraltar frena el Tratado para tirar la Verja En cuanto a las relocalizaciones a Ceuta, las enmarca dentro del mundo nuevo del sector, en el que los operadores “tienen que estructurarse multijurisdiccionalmente”, por ejemplo, abriendo una oficina en la ciudad autónoma española “para optimizar (minimizar) su situación fiscal con respecto al negocio español”. Empresas de juego tras el Brexit Cuando se consumó el Brexit, empresas como bet365 decidieron reubicar parte de su negocio a Malta. Otro ejemplo fue la británica William Hill, que ha adquirido un operador en Malta pero sigue “comprometida con Gibraltar” en términos de empleo, según explicó entonces Lyman. En principio, en el Tratado que se negocia actualmente (con la idea de crear una “zona de prosperidad compartida” entre Gibraltar y Campo de Gibraltar) no incluye ningún punto relativo a la prestación de servicios, solo sobre el paso de personas y mercancías, apuntan fuentes diplomáticas conocedoras de las negociaciones. Gibraltar no podría dar servicios dentro de la UE incluso si el tratado saliera adelante. El asunto se toca de soslayo por el tema de la armonización fiscal: España pide para firmar el acuerdo que no haya una diferencia tan brutal entre los impuestos que se pagan a uno y otro lado de esa Verja que ya no existiría. Sin tantas ventajas fiscales a uno y otro lado, Gibraltar podría perder interés para estas compañías. El desacuerdo sobre la base militar británica en Gibraltar frena el Tratado para tirar la Verja Lo que está claro es que el tema de los ingresos por juego online es vital para Gibraltar. Lo reconoce su propio Gobierno: “Los sectores de servicios Financieros y Juego son los que más contribuyen a la economía de servicios de Gibraltar, y se debe insistir en que Gibraltar es la única jurisdicción que tiene garantizado un acceso al mercado británico tras la salida de la UE”, se lee en su plan para una salida sin acuerdo (que llaman NNO, “Salida No Negociada”). El documento dedica un apartado completo (el seis) al tema de los “Servicios Financieros y Juego Online”. Apunta a que desde el 1 de enero de 2021, las reglas de mercado único de la UE sobre libertad de servicios dejaron de aplicarse ya a los operadores con base en Gibraltar, pero que el acceso al mercado británico es “de lejos es el más valioso para servicios financieros y juego online” y, en cualquier caso, será “impermeable” al resultado de una NNO.