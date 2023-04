Los cuatro retos de Yolanda Díaz tras anunciar su candidatura a las elecciones generales

Yolanda Díaz ya es candidata a las elecciones generales. Tras muchos meses, ha tomado la decisión. "Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España", dijo el domingo ante 3.000 personas en el polideportivo Magariños, en Madrid. Arropada por más de una decena de formaciones progresistas, pero sin el respaldo de Podemos, la líder de Sumar dio un paso que le generó más de una dubitación. "Creo que dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida", admitió. Y no es para menos. Ahora ya como cabeza de lista, Díaz tiene por delante varios retos difíciles de superar.

La campaña electoral

Para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M solo faltan 55 días. Menos de dos meses de precampaña y campaña electoral que serán decisivos no solo para los resultados electorales, sino para las alianzas a la izquierda del PSOE. Díaz ya avisó hace muchos meses que Sumar no estaría listo para estos comicios y, por tanto, no se ha entrometido en las negociaciones para conformar alianzas. En la gran mayoría de territorios, Podemos e IU han logrado acuerdos, pero no ha sido así con otras formaciones como Más Madrid, Compromís, Proyecto Drago...

La vicepresidenta quiere que todos estos partidos se alíen de cara a las elecciones generales, pero ahora, por lo pronto, todas le demandan su apoyo en las autonómicas. ¿Y a quién apoyar? En Madrid, Podemos e IU se enfrentan a Más Madrid; en la Comunidad Valenciana a Compromís; en Canarias a Drago. Por lo cual, Díaz deberá elegir muy bien qué pasos da para no molesta a unos y otros. Por el momento, es seguro que hará campaña por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Los resultados del 28-M

Es cierto que Sumar no presentará papeleta en ninguna de las elecciones que tendrán lugar el 28-M, pero aún así el resultado de las elecciones se leerá en clave nacional. Tanto para bien, como para mal. Muchas formaciones han arropado a Díaz en estas semanas y este sábado ella les recompensó con agradecimientos. Por tanto, la vinculación entre todos es clara. Así, si las fuerzas a la izquierda del PSOE sufren un varapalo en las urnas el proyecto de Díaz se verá tocado antes si quiera de haber echado a andar.

Todo ello dependerá, además, del punto anterior, la implicación de la vicepresidenta en la campaña. Si se prodiga poco con las formaciones llamadas a aliarse con Sumar y el resultado electoral no es el esperado se le achacará esa escasa presencia. Y también a la inversa. Si decide hacer un gran despliegue y después esto no se traduce en votos quedará constancia de uno de sus primeros fracasos.

Las negociaciones con los partidos

Ya con los resultados electorales del 28-M sobre la mesa, será el momento de empezar las negociaciones serias de cara a los comicios nacionales. Este será el verdadero reto de Díaz. Podemos ya ha dejado claro que creen merecer un puesto privilegiado y que, ante aquellos que dudan de esto, lo mejor es celebrar unas primarias abierta a toda la ciudadanía. Díaz se ha negado a pactar con ellos este punto. Pero el resto de formaciones también querrán tener un espacio propio y la líder de Sumar tendrá que hacer encaje de bolillos para contentar a 15 partidos distintos.

En este punto, será necesario acordar unas listas (lo más importante y debatido) para las elecciones, escoger un nombre que represente a todo el mundo, establecer el reparto de los posibles recursos económicos que obtengan, así como de los gastos de campaña. Este suele ser el momento más complejo a la hora de conformar cualquier coalición, dado que se establece el poder que tendrá cada partido.

El programa político

Un reto de menor calado, pero bastante trascendente, será la redacción del programa político. Díaz se ha recorrido España durante los últimos 9 meses reuniéndose con decenas de colectivos para recoger ideas que después den lugar a lo que ella llama "un proyecto de país para la próxima década". En otras palabras, un programa electoral. Ese programa, aunque será solo de Sumar, deberá respetar las iniciativas que impulsan los partidos que respaldarán a Díaz.