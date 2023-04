El reto de Sumar en la izquierda valenciana

Si Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y presenta hoy en Madrid pudiera relacionarse con un trabalenguas, seguramente sería próximo a aquel que dice: «Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera». En este popular dicho podría resumirse el conflicto de Podemos con Sumar y todas las implicaciones que envuelven este tira y afloja en la Comunitat Valenciana. La unidad de la izquierda «a la izquierda del PSOE» es el objetivo de Sumar en España para las generales que serán, si no hay cambios, a final de año. Pero los desencuentros son varios entre la formación morada y la plataforma que impulsa Yolanda Díaz, pues todavía no hay apoyo de Podemos a Sumar y si lo hay, será ‘in extremis’. Algo parecido a lo que pasa en tierras valencianas, donde la confluencia de Podem y Esquerra Unida de cara a las elecciones del 28 de mayo todavía pende de un hilo a escasos 15 días de que acabe el plazo para presentar candidaturas conjuntas.

Los tiempos Lo que divide a Podemos y Sumar, en primer lugar, son los tiempos. El calendario de la plataforma de la gallega no tiene en cuenta los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán el 28 de mayo, una cita clave para los morados, donde se someterán a examen, también en la Comunitat Valenciana (con el riesgo de no llegar al 5 % si no se juntan con Esquerra Unida) y medirán el nivel de fuerza del partido de cara a las generales, que previsiblemente se celebrarán a final de año. Por eso Podemos tiene prisa. Quiere sellar un pacto para cerrar unas primarias abiertas en Sumar y garantizar una presencia amplia de la formación en la plataforma ante la amenaza de perder fuerza en las autonomías, pero Díaz se hace la remolona. Y en este sentido, la formación que dirige Ione Belarra estira la cuerda hasta el último momento. Lo que implica que la federación valenciana de Podem deje en manos de la dirección nacional la decisión de ir o no al acto de presentación de Sumar. Disciplina de partido valenciana (pese a la buena relación entre Yolanda Díaz y el candidato de Podem a la Generalitat, Héctor Illueca) que han desafiado dirigentes de otras autonomías como Galicia o Navarra, que sí acudirán este domingo a arropar a Yolanda Díaz. Aunque los principales líderes de Podem Comunitat Valenciana (Héctor Illueca y Pilar Lima) estén respetando las negociaciones de la dirección nacional, sí hay cierta fractura en los diputados valencianos en el Congreso. Marisa Saavedra, diputada por Castelló, ha mostrado su apoyo a la dirección nacional de Podemos. Txema Guijarro, por otro lado, que es diputado en el Congreso por Alicante, ha dado apoyo a la vicepresidenta Díaz en su plataforma Sumar. Quien también se desmarca de la directriz de la dirección de Podemos es la diputada por las Corts, Naiara Davó, exsíndica del grupo parlamentario y no con las mejores relaciones con la ejecutiva de los morados en la Comunitat Valenciana: fue la líder, Pilar Lima, la que le reemplazó tras una tensa votación en el grupo un año después de ganarle la secretaría general a Davó. De donde tendrá apoyo Díaz será de Compromís (con la presencia de Joan Ribó y otros cargos como la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, o la número dos de Baldoví en las listas, Maria Josep Amigó) así como de Esquerra Unida (acudirá la líder Rosa Pérez Garijo), los dos partidos que compiten con Podem por el espacio a la izquierda del PSOE en tierras valencianas. En EU cierran filas y presumen de la vicepresidenta mientras en los valencianistas, el sector más soberanista, Bloc i País, duda y reclama que se pregunte a la militancia. Sin embargo, la dirección de la coalición tiene muy buena relación con Díaz, incluso se llegó a decir hace unos meses que la también ministra de Trabajo apoyaría la candidatura de Joan Ribó en València, algo que desmintió ella después tras el malestar de Podemos, que también presenta candidatura con Pilar Lima al frente.