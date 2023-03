El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra la sentencia que confirmó su cese como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De este modo, se anula la resolución adoptada en su día por la Audiencia Nacional y se confirma la que en primera instancia sí había considerado que el cese había sido nulo.

El texto de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, determinará cómo debe motivarse un cese como el suyo y fijará cuál es la "motivación exigible" en estos casos de puestos de libre designación. La Audiencia Nacional había declarado conforme a derecho el cese de Pérez de los Cobos cuando subordinados suyos investigaban --bajo la dirección de una juez-- la posible relación de la manifestación del 8M de 2020 con el inicio de contagios de coronavirus.

En todo caso, la restitución no será automática, pues el alto tribunal no tiene por qué señalar expresamente en su sentencia que el Ministerio del Interior deba hacerlo. Tras la anulación del cese por el Juzgado Central número 8 de lo Contencioso-Administrativo el alto oficial solicitó la ejecución de esta primera sentencia y por tanto que se le restituyera en el cargo, algo que no llegó a producirse porque la decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado.

Este recurso sí fue tenido en cuenta por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que anuló la primera sentencia y dijo que la salida de Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza" fue motivo suficiente.

La nueva vuelta que el Supremo da ahora al asunto obligará a reconsiderar la situación de Pérez de los Cobos. Cuando la decisión del Supremo llegue al Ministerio del Interior, la Administración tendrá dos meses para ejecutarla y, si no lo hace, el coronel podrá ir directamente a la Audiencia Nacional a solicitarlo, según las mismas fuentes.

Pérdida de confianza

La sentencia impugnada, a cargo de la Audiencia Nacional, vio justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. En esta línea, la resolución señalaba que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino".

Así, los magistrados no vieron lógico mantener Pérez de los Cobos en el mismo puesto "imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva". "Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino", añadieron.

Según recordó la Audiencia Nacional, esa pérdida de confianza llegó por la "no información" del "desarrollo" --y no del contenido-- de "investigaciones y actuaciones" llevadas a cabo por la Guardia Civil relacionadas con la manifestación feminista que se celebró días antes de que se declarara el estado de alarma por la pandemia de covid.

Todo ello en el amplio y, a veces, confuso "marco operativo y de Policía Judicial", apuntó también en su momento la Audiencia Nacional. "En el presente caso no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle", señaló la sentencia que ahora ha anulado el Supremo.

Respuesta de Interior

Portavoces de Interior no hacen más comentarios a esta decisión del Supremo que confirmar que están a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución “para proceder en consecuencia con los motivos técnicos que indique el alto tribunal”.

No obstante, el equipo del ministro Marlaska se reafirma en la decisión que tomó en su día contra Pérez de los Cobos, expresada bajo la fórmula de una “pérdida de confianza”. Estos portavoces reiteran que “las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad”.

Dependiendo de cómo se lleve a cabo una hipotética reposición del coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, esta afectará directamente al coronel David Blanes, a quien el instituto armado colocó al frente de ese mando de alto valor estratégico en su estructura. Fuentes del instituto armado consultadas por este diario no niegan tal posibilidad, aunque supusiera la afectación a un tercero que no tiene que ver con el caso. "Habrá que buscar soluciones", comentan.

David Blanes es el mando de la Guardia Civil que más estrechamente ha trabajado con Mercedes González, la delegada de Gobierno en Madrid a la que el Ejecutivo ha decidido colocar al frente del Cuerpo tras la última crisis por la dimisión de María Gámez. La resolución de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha cogido a la Guardia Civil en pleno cambio de directora general. Gámez, la jefa saliente, fue quien firmó el oficio de cese de Diego Pérez de los Cobos el 24 de mayo de 2020, en una tarde de domingo.

Por entonces Interior explicó el cese bajo la fórmula de una "pérdida de confianza", basada en la difusión, en plena tensión por la crisis del coronavirus, de un informe plagado de errores de agentes a cargo de De los Cobos sobre una supuesta responsabilidad de autoridades políticas en la explosión de contagios de covid en la manifestación del 8-M de 2020, cuatro días antes de la orden general de confinamiento. De aquella investigación, absolutamente infundada para Interior, Pérez de los Cobos no había informado a sus superiores.

Pero aquel era el tercer enfrentamiento serio de Pérez de los Cobos con su mando político. Había habido antes otros dos, según informó este diario de fuentes de Interior muy cercanas al caso. El primero de ellos fue el envío de agentes a un comercio, sin previa petición judicial, para recoger una grabación de cámara de seguridad en la que el entonces vicepresidente de Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, era imprecado por el público por no llevar mascarilla.

La otra ocasión de enfrentamiento, unos días antes del cese efectivo del coronel, fue otra filtración, en este caso de una orden de retirar banderas de España y pancartas colocadas por extremistas en las cercanías del domicilio de Pablo Iglesias en Galapagar, la misma localidad madrileña donde había tenido lugar el otro incidente.