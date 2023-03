El sector progresista encara este martes una reunión clave para el futuro del CGPJ con la posibilidad de acordar una dimisión en bloque, una opción que, no obstante, no cuenta con un respaldo unánime ya que algunos vocales lo ven "inviable" porque "no garantiza la renovación del Consejo".

Será la segunda reunión del grupo progresista tras el encuentro del pasado viernes para analizar la "insostenible" situación del Consejo y en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de dimisiones, que serían "individuales y no colectivas". Esta opción permitiría esquivar cualquier responsabilidad penal pues algunos vocales del grupo conservador advierten de que, ante una dimisión en bloque, los vocales progresistas podrían incurrir en "un delito de abandono colectivo del servicio". El grupo progresista está formado por los vocales Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, además de Concepción Sáez -cuya renuncia por carta tiene que ser aun aceptada por el presidente- más Enrique Lucas, designado por el PNV pero que suele unirse a este grupo, si bien su adhesión a esta propuesta se antoja complicada. Fuentes jurídicas han explicado a EFE que la propuesta partió de Cuesta, a quien se vincula con Moncloa, quien planteó que la dimisión en bloque de estos ocho vocales sería la llave para forzar la renovación porque dejaría al pleno sin quorum para celebrarse y, por tanto, inoperativo. Pero las fuentes recuerdan que no ocurriría lo mismo con la Comisión Permanente, el organismo que administra el día a día del Consejo y que sí tendría quorum para convocarse. Es por ello que existen voces entre los progresistas que consideran las dimisiones "inviables" porque "no garantiza en absoluto" que eso fuerce a los partidos a sentarse a renovar. "Sería un gesto más simbólico que operativo" que, además, otorgaría "el control del poder judicial a los conservadores". Porque aunque los conservadores son mayoría en la actual composición del Pleno, que data de la segunda legislatura de Mariano Rajoy, hay vocales progresistas que defienden su "ejercicio de control" y labor de "contrapeso" ante los conservadores. Así las cosas, la reunión de los progresistas antecede al Pleno ordinario de este jueves, donde esta cuestión saldrá a relucir, y en la que, en la medida de lo posible, los progresistas trataran de llevar una posición común al respecto que, incluso, puede no fijarse mañana y dilatarse hasta el mismo jueves.