"Definitivamente, es bueno que a partir de hoy cada uno siga su camino". Con esta frase, Isabel Díaz Ayuso ha dado por disuelta la asociación entre Vox y PP que durante los cuatro últimos años le ha permitido gobernar. El último pleno de la Asamblea de Madrid ha sido más que una sesión de control, una sesión de escenificación, en la que la dirigente popular ha querido marcar distancia con Vox para afrontar las próximas semanas de precampaña soltando lastre para caminar sola y buscar un nuevo gobierno en solitario. El clima electoral que ha reinado en el pleno también se ha dejado ver en los mensajes de Ayuso a la izquierda, a la que ha buscado dividir confrontando a los grupos madrileños con los problemas que sus formaciones tienen a nivel nacional.

"Es una pena que no lleguemos (a este último pleno) en un clima de entendimiento de grupos distintos", ha lamentado Rocío Monasterio antes de escuchar cómo Ayuso levantaba un muro entre ambas. Previendo que la presidenta madrileña cogería ese camino, la portavoz de Vox recordó que durante esta legislatura su formación ha mostrado su "buena disposición" permitiendo que el Gobierno regional sacara adelante 20 leyes y ha querido destacar que mientras el PP ha rechazado hasta "34 iniciativas" de su grupo, Vox solo ha votado en contra de "siete, y con la de esta tarde (incentivos fiscales a inversiones extranjeras") ocho".

Deriva de Vox

Ayuso ha buscado en cualquier caso el equilibrio al tiempo que la humillación a Vox. "He mostrado el máximo respeto por su partido cuando la hipocresía de la izquierda", ha señalado, pretendía "que ustedes no tuvieran representación" en la Mesa de la Asamblea. "Nos hemos entendido, pero en la deriva en la que ha caído su partido, no me van a arrastrar con ella. No entienden que la vida son matices, y cuando parten, alguna vez, de la razón la pierden por sus formas y su supuesta superioridad moral". Y ha vuelto a repetir, por si no había quedado claro al principio: "Cada uno mejor por su cuenta".

Mensaje xenófobo

En este intento de distanciarse de Vox, Ayuso ha repetido este jueves otra vez un mensaje en el que deja sobrevolar la xenofobia de la formación de ultraderecha: "Tienen un lenguaje preocupante, con los de fuera y los de dentro, cuando Madrid es una región internacional" y "un lugar de acogida" para los ciudadanos que llegan de países latinoamericanos cuyos gobiernos de izquierdas critica la presidenta madrileña. "Oyen extranjero y se nublan, pero es exterior!", les ha espetado en referencia al proyecto de incentivos fiscales para inversores extranjeros que se votará esta tarde.