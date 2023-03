"Vox es a la política lo que la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Son el glutamato de la derecha", "Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro cuando estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción", "Pido al Partido Popular que abandone los cálculos, miedos y medias verdades y que recupere la sensatez y la seriedad"... son algunas de las frases más destacadas de la primera jornada de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que se está celebrando este martes en el Congreso de los Diputados.

Otro de los momentos más comentados ha sido la reacción de Ramón Tamames tras la primera intervención de Abascal, al que no ha aplaudido. A continuación, repasamos los mejores momentos de la moción de censura en vídeos:

Sánchez, en la moción de censura: "Vox es el glutamato de la derecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este martes contra la gestión de Vox, un partido que ha calificado de "el glutamato de la derecha" y que cree que sólo aporta odio, agitación en las calles, insultos en el Parlamento y mociones de censura estériles. "Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical", ha añadido antes de afirmar que la diferencia de este partido con el PP es que aporta "un plus de brutalidad".

Tamames no aplaude el discurso de Abascal

El economista Ramón Tamames, candidato de la moción de censura promovida por Vox, no ha aplaudido el discurso con el que el presidente de esta formación, Santiago Abascal, ha abierto el debate que tiene lugar en el Congreso. El veterano profesor ha preferido no sumarse a la docena de aplausos con los que los diputados de Vox han arropado el discurso de su líder.

Abascal: "Jamás se me ocurrió que pudiera beneficiar a casi un millar de violadores y de pederastas"

El líder de Vox ha criticado que el equipo de Sánchez se "atreva a calificarse como el más feminista de la historia" cuando ha puesto en marcha una ley "para beneficiar" a los agresores sexuales reduciendo sus penas o "poniéndoles en la calle". Y aunque ha culpado de esta norma, la del 'solo sí es sí', a "la señora Montero y a su Ministerio de frívolas, negligentes, corruptoras y totalitarias", también ha puesto el foco por esta decisión al propio Sánchez como jefe del Ejecutivo.

La llegada de Tamames al Congreso

El candidato de Vox en la moción de censura se ha parado a hablar con la prensa a su llegada al Congreso y ha exclamado que se encuentra "con toda la alegría del mundo" para afrontar este debate. Tamames ha accedido junto a Abascal y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a las 08,45 horas, vestido de traje con chaleco de punto y corbata y apoyado con su bastón mientras el líder de Vox ha dicho que también está "muy contento" y que "además hoy es primavera".

Abascal implora el apoyo del PP: "Hagamos borrón y cuenta nueva"

El líder de Vox ha pedido al PP que abandone "cálculos, miedos y medias verdades" y recupere "la sensatez y la seriedad"; criticando sus "ofertas" de pactos al PSOE. "España necesita un partido socialdemócrata serio y decente porque no tiene. Si quieren eses espacio, digánselo votantes", ha pedido a Feijóo. Es más, ha reconocido entender que el PP quiera "abarcar" a gran parte del electorado, pero ha avisado de que no pueden hacerlo "acercándose a la vez al PSOE y a Vox". "No es posible y no es serio", ha avisado. Abascal ha echado en cara al PP sus críticas estas semanas: "No creo que Vox sea el enemigo a batir como ha parecido estas semanas. Nos ha dejado perplejos la de recursos e influencia en los medios que han empleados en desacreditar y silenciar a Vox".

Sánchez: "Lo que va a hacer el PP con esta abstención es un pago en diferido"

Para Sánchez, se trata de una moción "estrambótica" y "delirante" pero que cree que pone en evidencia que la "abstención" del PP --frente al "no" de este partido en la primera moción que presentó-- es un "pago en diferido, un anticipo de caja, como se lleva en casa, pasando de un no decente a una indecente abstención". Además, ha advertido de que "la ultraderecha les va a exigir un segundo pago" a los de Feijóo. Pero aunque ha descalificado la moción, no la ha querido despreciar porque considera que le da la oportunidad para "observar de cerca" a sus promotores y reflexionar sobre cuál es la utilidad de los mismos, es decir, para saber qué ha aportado la ultraderecha a España y para conocer "para qué sirve VOX".