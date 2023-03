PSPV y PP rompen puentes por el fracaso por la renovación de los entes consultivos

Del último intento por salvar la renovación de los órganos consultivos a acabar con la voladura de puentes entre PSPV y PP. La legislatura finalizará sin los nombramientos de los seis entes estatutarios pendientes. El desacuerdo se concretó ayer al terminar el plazo para presentar los nombres para la nueva composición de las instituciones con mandato caducado. Sin embargo, el registro de las Corts quedó desierto mientras los partidos se cruzaban reproches. De hecho, los socialistas elevaron la apuesta y señalaron que no habrá negociaciones con los 'populares' hasta que no cambien su dirección pase lo que pase tras las elecciones.

Las críticas de electoralismo son habituales ante cualquier posicionamiento político, pero a 70 días del 28-M, toda acción y argumentario gira en torno a la cita con las urnas. Esta fuerza gravitatoria se llevó ayer cualquier posibilidad de pacto, ya mermada desde hace meses. Los tiras y afloja acabaron por romper la cuerda antes incluso de someter la cuestión a la voluntad del pleno. El PP se descolgó definitivamente de cualquier acuerdo y el Botànic y Ciudadanos renunciaron a sacar adelante los cambios por su cuenta pese a que los números pudieran llegarles a salir.

A primera hora de la mañana, los principales responsables de los grupos parlamentarios acudían a una reunión convocada por Ciudadanos. El PP amagó con no enviar representante, aunque finalmente fue Jorge Bellver, vicepresidente de la Mesa, pese a que las negociaciones las ha llevado hasta ahora la síndica, María José Catalá. Fue un mensaje claro de la dificultad de sumarse al acuerdo por parte del PPCV.

En la reunión, el que hasta ahora había sido el principal escollo para el PP, la necesidad de un miembro "de consenso" en el Consell Jurídic Consultiu, se despejó. Ciudadanos puso a disposición de los 'populares' el miembro que les correspondería. Sin embargo, se rehusó la propuesta puesto que, como expresó Mazón posteriormente desde Alicante, el problema en ese momento estaba en la "politización" de los candidatos.

"Están politizados"

"Son miembros con el carné del partido en la boca", justificó posteriormente el líder del PPCV. Entre estos están Josep Vidal, exsubsecretario de la Conselleria de Educación con Marzà al frente, que era el nombre elegido por Compromís para situarse como síndic major de Comptes o Héctor Clark quien integró las listas para la dirección de EU en 2011 y que era la opción de Unides Podem para dirigir el Consell de Transparencia.

1 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU Ha sido, hasta ayer, el punto de bloqueo. El PP reclamaba un candidato de consenso para el cuarto miembro elegido en las Corts. CS lo ofreció ayer, pero no prosperó. Sus miembros llevan en situación de interinidad desde octubre al cumplir los cinco años de su nombramiento. Entre ellos, el de la presidenta, Margarita Soler, que es la propuesta del PSPV. Luego debería ser refrendada por los consejeros.



2 SINDICATURA DE COMPTES El mandato concluyó el 22 de junio, incluido el del síndic major. Este puesto le corresponde a Compromís, que propone a Josep Vidal, exsubsecretario de la Conselleria de Educación hasta 2017, con Marzà como conseller.

3 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA Es el único que no está caducado sino que se debe al fallecimiento de Santiago Grisolía, algo que ocurrió en agosto del año pasado. Para su nombramiento se necesitan 66 votos.

4 CONSELL DE TRANSPARÈNCIA Pese al cambio de ley que cambia su composición (de cinco a tres) y a que su mandato concluyó en mayo de 2021, continúa sin cambios. En él está el candidato de Vox, condenado por violencia machista y propuesto por el PP, Carlos Flores Juberías.

5 CONSELL RECTOR DE À PUNT Situación muy compleja. En comisión se aprobó la propuesta de Miquel Francés para la presidencia, pero el pleno la ha de validar por dos tercios, algo difícil. El cargo está en funciones desde enero de 2021. También hay cuatro consejeros en funciones, dos de ellos, propuestos por el Consell de l’Audiovisual y que sustituirían a la actual vicepresidenta y presidenta en funciones, Mar Iglesias. Sí está sellada la renovación de Alfred Costa.

6 CONSELL DE UNIVERSITATS El récord de caducidad, sin embargo, se lo lleva el Consell de Universitats. Este ente se debería haber renovado hace casi tres años, en julio de 2020.

Tampoco es nada nuevo. Solo con ver las instituciones que ahora se quieren renovar se observa que la vinculación con organizaciones políticas es un habitual en el criterio de elección. En la Sindicatura de Comptes, por ejemplo, están la exconsellera de Educación con el PP, Marcela Miró, o el expresidente de la Diputación de Alicante con los socialistas, Antonio Mira-Perceval.

Sin embargo, ese fue el argumento definitivo que blandió el PP y que rompió las negociaciones por su parte. Sin ellos, existía la vía del pacto del Botànic con Ciudadanos para sacar adelante aquellos entes que requieren 60 votos como el Jurídic o la Sindicatura de Comptes. Pero ni la izquierda ni los liberales han querido recorrer un camino que hasta hace unos días exhibían como posibilidad, algo que se ha demostrado más como un mecanismo que negociación.

"No queremos ser muleta de nadie, ni del PP ni del Botànic", expresó Peris que insistió en que Ciudadanos "siempre ha querido un consenso amplio". Esa misma expresión se refirieron también las síndicas botánica para explicar el fracaso final del proceso. Sin el PP representado en las instituciones de control no era lógica esta renovación. Tampoco se mostró favorable el PSPV ya que sin el PP en el acuerdo no se podían aprobar todos los órganos, condición que han puesto en todo momento de la negociación.

"Es Ciudadanos el que se ha descolgado"

De fondo, además, también ha jugado un papel importante la situación que vive Ciudadanos y el cisma abierto en la última semana. Sus dos representantes en la Diputación de Alicante han abandonado el partido por los acercamientos al Botànic y la sensación es que en el grupo parlamentario había una gran división que no aseguraba el resultado de la votación, lo que restaba capacidad de presión hacia los ‘populares’. A este pacto roto de CS con la izquierda apuntan fuentes del entorno de Mazón para defender que no es el PPCV quien bloquea los órganos sino que es Peris la que se ha descolgado de su pacto con el Botànic.

Sin embargo, en el PSPV miran a los ‘populares’ y el mensaje ha tenido respuesta rápida por parte de Puig. En el entorno del líder de los socialistas califican de "innoble" la actitud de Mazón al no atender "los principios de la institucionalidad" y desistir de la renovación de unas instituciones algunas de las cuales llevan años con una composición caducada. En consecuencia con ello, elevan la apuesta y aseguran que, si no hay partida ahora, tampoco la habrá después de elecciones gane quien gane hasta que haya un cambio de líder en el PP.

Según las fuentes consultadas, por el contrario y pese al desacuerdo parlamentario, la Generalitat sí que piensa activar la toma de posesión en el Jurídic de los dos miembros que le corresponden y cuya designación aprobó recientemente: el catedrático de Filosofía del Derecho y senador socialista en esta última legislatura Javier de Lucas y la abogada Fernanda Lapresta (propuesta por Compromís).