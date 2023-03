Pedro Sánchez ha pedido este sábado a los principales dirigentes del PSOE que hicieran un ejercicio de “política ficción”. ¿Qué pasaría si prosperase la semana que viene la moción de censura de Vox?, ha preguntado el presidente del Gobierno. “Supongamos que el plan de la ultraderecha saliera adelante y se convocaran elecciones anticipadas. ¿Cuál sería el primer resultado? La anulación de la reforma de las pensiones. ¿Quién saldría ganando? No precisamente los pensionistas de este país. O preguntémonos qué habría pasado si Vox hubiera ganado la primera moción, hace más de dos años. La reforma laboral no se hubiera sacado adelante, el salario mínimo no se hubiera aumentado, tampoco las pensiones, ni las becas, ni se hubieran aprobado los impuestos a las grandes eléctricas, bancos y grandes fortunas”, ha señalado Sánchez.

El comité federal socialista, máximo órgano del partido tras los congresos, se ha reunido esta mañana en Madrid. El encuentro, al que han asistido la mayoría de los barones del partido, tiene por objetivo aprobar las listas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo y sentar las bases del discurso ante esta cita. El de Sánchez, en un momento en el que casi todas las encuestas le colocan por detrás de Alberto Núñez Feijóo, está muy definido: reivindicar los avances sociales de los últimos años, azuzar el fantasma de los recortes del PP y retratar a su líder como un rehén de la ultraderecha. Sobre todo, al calor de la moción de Vox, en la que Feijóo ha decidido abstenerse, a diferencia de lo que hizo Pablo Casado la primera vez que la ultraderecha presentó este drástico instrumento para desalojar al jefe del Ejecutivo. Entonces el PP votó en contra. “Llega el momento de preguntarse, ¿por qué tienen esa desesperación en poner fin a la legislatura? ¿Qué está sucediendo que sea tan terrible? Están atacados porque hay un Gobierno que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos”, ha explicado Sánchez, deteniéndose en sus principales hitos sociales frente a todos los recortes que llevó a cabo el PP con Mariano Rajoy en la Moncloa. “Hemos desmontado pieza a pieza la reforma unilateral del PP sobre las pensiones, que supuso su congelación y que ofrecía a los jubilados del mañana hasta un 50% de recorte. Para la derecha, las pensiones dignas son un lujo insostenible. Para nosotros, un derecho irrenunciable”, ha dicho el líder socialista. “La derecha tiene para todo la misma receta: elecciones anticipadas, que es lo mismo que reclama Vox con su moción de censura. ¿Para hacer qué? Para volver a hacer lo que ya hicieron en 2013: precarizar el empleo, congelar las pensiones y recortar el estado del bienestar”, ha insistido después. Sin menciones a Podemos La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ y el choque frontal con Unidas Podemos no han ocupado ningún espacio en el discurso. Mientras los morados aprovechan cualquier oportunidad para criticar al PSOE, Sánchez actúa como si las diferencias fuesen solo simples “matices” y el cisma por las rebajas de penas a los agresores sexuales ya estuviera resuelto. La moción de Vox, en este sentido, ayudará a volver a unir la coalición y el bloque de investidura, confían los socialistas. Pero sobre todo, continúan en la dirección del partido, el debate del próximo martes y miércoles en el Congreso servirá para identificar a Feijóo con Santiago Abascal. “¿Qué es lo que ha hecho el PP de Feijóo? Acercarse a Vox. Primero firmó un acuerdo con la ultraderecha para el Gobierno de Castilla y León y ahora, en la moción de censura, pasa del no a la abstención -ha concluido Sánchez-. La razón es simple: el proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos de coalición con la ultraderecha allá donde sumen. Es evidente, y por tanto no cabe llamarse a engaño. De la colisión en tiempos de Casado, hemos pasado a la colusión en tiempos de Feijóo”. Temas