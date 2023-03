El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado que no apoyará la moción de censura presentada por Vox, que se debatirá los días 21 y 22 de marzo, para no contribuir a "insuflar aire a un Gobierno que está en tiempo de descuento".

En la clausura de un acto del PP en Cartagena, Feijóo ha admitido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganará la votación parlamentaria "sin ningún esfuerzo", pero le ha avisado de que "ha perdido a la gente" y que el PP trabajará para ganar en las urnas.

Para Feijóo, la moción de censura supone un "balón de oxígeno" para un Ejecutivo que, a su juicio, "está en funciones" y en el que "el apego al cargo es el único pegamento que amalgama la coalición rota".

En este sentido, ha afeado que "en los próximos días habrá una crisis de Gobierno" por el cambio de las ministras de Sanidad, Carolina Darias, e Industria, Reyes Maroto, quienes dejarán sus cargos porque optan a alcaldías con el PSOE, y ha censurado que el Gobierno "vive en una crisis permanente".

En concreto, ha criticado que el Ejecutivo haya contado con "40 ministros nombrados en escasos cinco años" y "sin haber sido capaz de ponerse de acuerdo" en cuestiones como la "invasión ilegal de Rusia en Ucrania, la modificación de la chapuza de la ley del 'solo sí es sí', la derogación de la Ley de la Seguridad Ciudadana o en ver cómo bajar los precios de la compra".

"Les importa poco los intereses de los ciudadanos y la situación de España. ¿Por qué? Porque lo único que les importa es la supervivencia en la Moncloa", ha insistido en este sentido.

Así, ha arremetido especialmente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, además de contra la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, de quien ha lamentado que se vaya a la sede del PSOE en Ferraz "a leer argumentos e insultarle todos los días".

"Ser ministra para insultar a los demás no parece que sea una cuestión muy inteligente. Yo os confieso que me preocupa porque dice mucho de cómo está el sanchismo", ha apostillado el líder del PP.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo, "use las ruedas de prensa del Consejo de Ministros" para atacarle, lo que, a su juicio, "acredita que no tiene ningún acuerdo interesante aprobado", y que también le critique en las sesiones de control al Gobierno.

Petición a los socialistas "no sanchistas"

En este contexto, se ha referido al eslogan de campaña del PSOE 'Defiende lo que piensas'. "Sánchez ha hecho exactamente lo contrario de lo que ha dicho y nadie sabe lo que piensa", ha advertido. Feijóo también ha aprovechado este lema para pedir a "los socialistas no sanchistas" que "defiendan lo que piensan".

"Si piensas que no se puede dormir con Podemos en el Gobierno, defiéndelo. Si piensas que Bildu y el independentismo no pueden tener la llave del Gobierno, defiéndelo", ha clamado.

Por otro lado, el presidente de los 'populares' ha recalcado que la formación "ha tomado el camino de la centralidad", como planteó cuando llegó al cargo hace un año, y ha defendido su proyecto "increíble" en el "ámbito económico, social y de infraestructuras".

"Un proyecto que consiste en pagar lo que se debe y no dejar pufos en todos los sitios, que consiste en no gastar más de lo que se tiene y pagar lo que se debe, que se dirige a la mayoría centrada y que no quiere discutir por política", ha agregado al respecto, para confiar en poder "materializar" su trabajo en las elecciones de mayo.