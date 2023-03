La investigación judicial de la denominada operación Kitchen por el presunto espionaje en 2013 y 2014 al extesorero del PP Luis Bárcenas ha concluido inicialmente en la Audiencia Nacional y se conocen incluso las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, que reclama penas entre las que destacan las de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para su entonces 'número dos' Francisco Martínez y para el director operativo de la Policía Eugenio Pino.

Sin embargo, las defensas siguen trabajando para lograr llevar a juicio el mayor número de pruebas, entre ellas la del que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, que solicita una revisión de la memoria de actividades de su unidad durante esos años para demostrar que fue ajeno a esta operación parapolicial.

Martín Blas es el único de los procesados para los que no se pide condena por malversación y delitos contra la intimidad. El Ministerio Público solo le atribuye encubrimiento y solicita en su caso una pena de cárcel de 2 años y 6 meses de cárcel. Tampoco se le exige el pago de indemnizaciones al matrimonio formado por Bárcenas y Rosalía Iglesias, como sí ocurre en el caso de los otros miembros de la cúpula de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy que se sentarán en el banquillo.

En un escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, con fecha del pasado 28 de febrero, los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano se oponen a la incorporación al procedimiento de las Memorias de Actividades de la UAI de los años 2012 a 2014 en que estuvo dirigida por Martín Blas, así como la Memoria de actividades del año 2013 de la sección de vigilancias de la UAI suscrita por el entonces responsable de la unidad.

No fue cosa de asuntos internos

Con el análisis de estas memorias, la defensa pretende acreditar que ninguna actuación se llevó a cabo relativa a Luis Bárcenas o su entorno, dado que no se hizo constar en la documentación aportada.

Los fiscales entienden, sin embargo, que no hay relación entre el contenido de estas memorias y los hechos investigados, y añaden que al no tratarse de información de acceso público podría "merecer algún tipo de protección jurídica", por lo que no procede siquiera su incorporación al procedimiento. Indican que además la causa ya cuenta con información de Asuntos Internos relativa a unos episodios determinados de la operación Kitchen.

Finalmente, la Fiscalía se opone a volver a llamar a declarar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado también en este asunto, al considerar ya concluida la instrucción del caso.