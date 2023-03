La polémica no se detiene en el ministerio de Irene Montero. Unas horas después de que la reforma de la ley del sólo sí es sí evidenciara la fractura del Gobierno de coalición, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam difundía un vídeo durante las manifestaciones del 8M en el que aparecía sonriente mientras un grupo de manifestantes gritaban "¡qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!".

Las imágenes, que luego fueron después eliminadas de las redes por la dirigente, tuvieron gran repercusión y han provocado un terremoto político en la derecha. Tanto Vox como el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han pedido responsabilidades a Pedro Sánchez tras la última polémica de la secretaria de Estado de Igualdad, que este jueves se ha reafirmado en su actuación. En unas declaraciones en el Congreso de los Diputados, la secretaria de Estado ha reducido las proclamas difundidas a "cánticos" propios de manifestaciones y ha acusado al partido de Santiago Abascal de "teatralizar". Señor @sanchezcastejon, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato.



En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar. pic.twitter.com/wIamMTqrjg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 9 de marzo de 2023 "Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y desconoce que hay mucha variedad de cánticos", ha comenzado al ser preguntada por la polémica, reafirmándose en la validez de estas consignas. "Lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir", ha continuado. En este punto, ha asegurado que los diputados de Abascal "están teatralizando un poco porque no entienden el feminismo y no han ido nunca a una manifestación feminista". Este jueves, Vox difundía el vídeo de la secretaria de Estado de Igualdad para exigir su cese al presidente del Gobierno. "Señor Pedro Sánchez, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato. En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar", aseguraba la formación en la red social Twitter. Lo he dicho siempre: no todo vale en política.



Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas.



Mi solidaridad con @Santi_ABASCAL y su familia. https://t.co/iRA14GtHI9 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 9 de marzo de 2023 Esta polémica no se ha reducido a una pugna del Gobierno con Vox: el PP también se ha unido a los de Santiago Abascal para pedir una condena al Gobierno de Sánchez. "Lo he dicho siempre: no todo vale en política", ha señalado en un mensaje su presidente, Alberto Núñez Feijóo, citando el mensaje difundido por Vox. "Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad con Santiago Abascal y su familia".