Pilar Alegría: "El Gobierno es sensible con las reivindicaciones valencianas, pero ha de dar respuestas viables a todos"

La precampaña hace que el día a día de Pilar Alegría sea un salto constante a lo ancho y largo del mapa. La última parada, València, para arropar a la candidata al ayuntamiento, Sandra Gómez. Desde la capital del Túria, la ministra de Educación y portavoz del PSOE hace repaso a la actualidad política y a la gestión de su departamento. El sí es sí, la frialdad entre el Consell y el Gobierno, la crisis de salud mental entre los jóvenes o el último cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo marcan la agenda política con las elecciones del 28 de mayo en el horizonte.

¿Se considera una persona de bien?

No voy a dedicar ni un minuto a participar en este juego de la división que tanto le gusta al señor Feijóo. De todos modos, lo más preocupante es que utilizase esta frase refiriéndose a los derechos que otorga la nueva ley trans. Aprobar nuevos derechos es todo menos molestar, nos reconoce como una sociedad más plural y diversa. ¿De verdad quiere gobernar este país un señor que nos divide, sin saber con qué criterios, entre españoles de bien y españoles de mal? De todas formas, entiendo que en ese logro de nuevos derechos el PP no se sienta cómodo porque nunca ha estado, no lo estuvo con la ley del divorcio, la del matrimonio igualitario o la del aborto...

Ahora sí que están a favor.

El PP y el señor Feijóo son muy marxistas, pero de Groucho Marx, tienen unos principios, pero los van cambiando. Dijeron de todo de la ley de plazos y del presidente Zapatero, de todo, luego la llevaron al Tribunal Constitucional y cuando el Constitucional dice que es legal, ahora Feijóo dice que es perfecta y que el aborto es un derecho. Pero entonces le vuelven a apretar dentro de su partido y Feijóo se tiene que enmendar y dice que es un derecho, pero que no de ese tipo de derechos... En fin, al menos hemos conseguido la primera parte y aunque hayan tardado 23 años, damos la bienvenida a Feijóo al siglo XXI. Y por cierto, sí, el aborto es un derecho de la mujer.

¿El Gobierno molesta?

Lo que hemos hecho desde el primer momento son políticas para la gente de a pie. Yo creo que el señor Feijóo se equivocó, que quizás lo que quiso decir es "dejar de molestar a los poderosos"; es lo único que se me ocurre si lo que molesta es que suba el salario mínimo o que apliquemos un impuesto a las eléctricas o a las entidades financieras.

Feijóo también lo vinculó con la ley del solo sí es sí, ¿se va tarde con su reforma?

Con la ley del solo sí es sí aprobamos una buena ley que planteaba un aspecto fundamental: la protección integral a la mujer. Pero es verdad que al aplicarse está provocando efectos indeseados. Y la responsabilidad del Partido Socialista es ponerle solución y por hemos presentado una Proposición de Ley para endurecer las penas y evitar que esas reducciones de condena se produzcan.

¿Aunque sea sin los socios?

Nos gustaría contar con un acuerdo mayoritario para mejorar la ley con el endurecimiento de las penas y manteniendo su corazón, el consentimiento. Y en ese cambio claro que nos gustaría contar con el resto de partidos, pero eso dependerá de cada uno. Nosotros vamos a hablar con todos los partidos, hemos presentado una Proposición de Ley, tenemos 120 escaños y nuestra voluntad es sacarla adelante.

¿Le preocupa que afecte a la imagen del PSOE de cara al 8M?

No me gusta la autocomplacencia en nada, pero creo que soy justa si digo que si hay un partido feminista en este país es el PSOE. Y no es un eslogan, son realidades, hay hechos que lo demuestran y las políticas que está desplegando este Gobierno con una impronta socialista dan la razón a esta frase. Y aunque aún nos queda mucho camino, pero si hay una bandera en la que me siento identificada que es la del feminismo, la encuentro en el PSOE.

¿Por qué hay choque en la izquierda por los temas feministas?

En la derecha obviamente este choque no lo encontrarán porque nunca se han sentido reconocidos en el feminismo. Los gobiernos del PP no han hecho nada para avanzar en la igualdad. Nada. Ahora bien, el hecho de que dentro de un gobierno conformado por dos partidos puedan haber opiniones diferentes y debate sobre alguna ley no me genera preocupación. Poder ensamblar distintas opiniones y visiones lo que hace es mejorar las leyes que aprobamos.

En la política valenciana hay quien dice que Pedro Sánchez ha dejado solo a Ximo Puig.

Desconozco el sentido de esas palabras, pero vayamos a los hechos. Y los hechos demuestran que el trabajo conjunto y la apuesta compartida entre el presidente Sánchez y el presidente Puig han propiciado, por ejemplo, la llegada de la gigafactoría de baterías a Sagunt. O si atendemos a la política presupuestaria, en los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, la Comunitat Valenciana ha recibido un 40 % más de recursos que en los cinco años anteriores con el gobierno del PP. Y en este 2023 recibirá la cifra récord de 13.500 millones, un 25 % más que el año anterior. Todos estos hechos tienen más peso que cualquier comentario.

Sin embargo, sigue sin haber, entre otras cuestiones, una reforma de la financiación

Ha habido una propuesta y para seguir avanzando necesitamos un acuerdo de mínimos. Ahí estamos implicados todos, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y la oposición, y mientras ese debate se va concretando, el Gobierno ha hecho una apuesta clara por mejorar la financiación autonómica de todas. La apuesta del presidente Sánchez con la Comunitat Valenciana es clara y meridiana, el trabajo colaborativo de ambos presidente ha sido manifiesto desde el primer minuto.

Otra de las decisiones que ha molestado ha sido el recorte al trasvase Tajo-Segura, ¿les ha llegado el malestar?

Somos el Gobierno de la cogobernanza y el diálogo, las decisiones que tomamos las debatimos con las autonomías. También en cuestiones como el trasvase, es algo hablado con las administraciones implicadas y debatido en la Comisión Nacional del Agua.

¿Pero ha faltado sensibilidad con la Comunitat Valenciana?

Creo que este gobierno se ha mostrado sensible y receptivo con todas las opiniones, manifestaciones o prioridades de las comunidades autónomas, pero también debe dar respuestas viables y sinceras a todos ellos. En el trasvase Tajo-Segura teníamos que dar cumplimiento a cinco sentencias del Tribunal Supremo. Y, además, garantizar los caudales ecológicos y las necesidades de agua tanto en la cuenca cedente como en la receptora. Para cumplir ese compromiso, ya hemos aprobado la subvención para el agua desalada y se han movilizado más de 1.600 millones de euros a obras de depuración y búsqueda de fuentes alternativas.

¿Le preocupan las informaciones sobre el caso Azud?

Es un caso que está en fase de instrucción y tenemos que respetar los tiempos judiciales. No obstante, en el centro de este caso están presuntamente familiares y personas del entorno de Rita Barberá. Y de los investigados, más de 40 pertenecen al PP. Quiero recordar que, en 2007, cuando tiene su origen este caso, el PSPV no gobernaba ni en la comunidad ni en el ayuntamiento. En cualquier caso comparto las palabras del presidente Ximo Puig de que si alguien ha hecho algo mal en el pasado se actuará con toda rotundidad.

¿Qué expectativas tiene el PSOE en la Comunitat Valenciana?

Seguir teniendo al president Ximo Puig. Cuando se hablaba de la Comunitat Valenciana cuando gobernaba el PP, la mayoría de las informaciones contenían la palabra corrupción. Esto ha pasado a la historia. Creo que Puig ha traído una forma de gobernar a esta comunidad absolutamente distinta donde la dedicación y la honestidad son señas de identidad y espero que continúe a partir del 28 de mayo. Además, la información que tenemos es que el trabajo que se está realizando por el gobierno autonómico está teniendo muy buena recepción.

La semana a nivel educativo ha estado marcada por el suceso de las dos niñas de Sallent o por la dimisión en bloque en Mislata por la falta de recursos en salud mental, ¿preocupa este tema?

Claro que preocupa, sobre todo, la de los más jóvenes y se han dado pasos en esta dirección. Se ha aprobado una estrategia de salud mental, con 100 millones de euros que dirige el Ministerio de Sanidad, pero desde el Ministerio de Educación también trabajamos porque hemos visto que después de la pandemia el bienestar mental de nuestros jóvenes se ha visto alterada. El objetivo es detectar estas situaciones, prevenirlas y que se pueda activar la cadena cuanto antes.

¿Es solo cuestión de más recursos?

No solamente, pero los recursos los necesitas. El que haya mayores recursos es una prioridad y una necesidad, pero abordar la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes ha de tener un abordaje integral.

¿Ha habido demasiada celeridad para aplicar la Lomloe en los centros?

Lo de los tiempos siempre es interpretable. Quiero enviar un mensaje de calma porque las reformas educativas necesitan de tiempo y una gradualidad. Una vez aprobados los currículums, hay que seguir trabajando de la mano del profesorado para que estos cambios se vayan implantando día a día.

¿Teme que un futuro cambio de gobierno traiga otro cambio de ley?

No lo veo, esta ley que hemos aprobado ha llegado para quedarse. Esta es una muy buena ley educativa. Como en todas las leyes, tendrá modificaciones conforme avance el tiempo, pero es una ley que por fin aborda una nueva forma de enseñar, de aprender, del aprendizaje por competencias. Es verdad que durante el debate de la Lomloe los decibelios alcanzaron un nivel muy alto grado, pero aunque creo no va a haber un cambio de gobierno en España, si los ciudadanos lo decidieran, no habrá un cambio de ley educativa.

¿Ha convencido al PP?

No, no creo, porque incluso han presentado un recurso al Tribunal Constitucional, pero creo que tenemos una estabilidad que darle al sistema educativo y la Lomloe es una gran oportunidad para tener una ley por mucho tiempo.

El martes aprobaron el anteproyecto de ley de enseñanzas artísticas, ¿es la última reforma en educación o queda alguna pendiente?

Nos quedan lógicamente los desarrollos que emanan de estas leyes, pero ley como tal, con esta ley de enseñanzas artísticas se cumple todo. En esta legislatura hemos sido capaces de dar un giro transformador al sistema educativo. Hemos aprobado la Lomloe, estamos tramitando la ley universitaria, la ley de Ciencia, la ley de FP y la de enseñanzas artísticas que desde hace 33 años con la Logse no se había establecido una nueva legislación de artística y estamos hablando de 14.000 docentes y 144.000 estudiantes.

También aprobaron 2.500 millones para becas, la cantidad es récord pero, ¿se va a cambiar algo para que llegue al estudiantado?

Ya se han hecho esfuerzos. Hemos conseguido que antes de empezar el grado universitario, el estudiantado sepa si puede optar a una beca y esto nos permitiría pagar la mayor parte de la beca antes de diciembre. Ahora mismo se hace la inscripción de la beca entre marzo y abril, a partir de ahí cruzamos datos con Hacienda para saber si se cumplen o no los requisitos de renta y a partir de verano se le traslada a los jóvenes si pueden optar. Así, una vez presenten la matrícula en septiembre se pueden acelerar los plazos de pago.