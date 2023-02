Las 10 frases más destacadas de la declaración de Laura Borràs en el juicio

Una hora y cuarenta minutos ha dedicado Laura Borràs a defenderse en el juicio en el que está acusada de prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Su estrategia ha sido, sin contestar nada más que a su abogada, la de centrifugar responsabilidades a los funcionarios y al entonces 'conseller' Ferran Mascarell, al tiempo que ha revelado problemas graves de salud de uno de los acusados, su amigo y beneficiario del presunto fraccionamiento de contratos, el informático Isaías Herrero, para desprestigiarlo. Y, como ha hecho en todas sus apariciones mediáticas durante estos meses, ha denunciado ser víctima de una "persecución política". Estas son sus diez frases clave en las que no ha mencionado los 'emails' que intercambió con Herrero que confirmarían las irregularidades.

1.- “Si yo miro en qué momento se producen determinadas actuaciones judiciales, con mi vinculación política posterior la tarea al frente de la ILC, si hago un cuadro con dos columnas de mi trayectoria y qué hitos judiciales o de investigación, lo que veo se corresponde a todos los momentos del 'lawfare' y la persecución política”.

2.- “Después de que se me dijera que las tareas electrónicas informáticas era preferible hacerlas con el CTTI y descartarlo por una cuestión de tiempo y de cuando se podrían hacer estas tareas, lo que quieres es el criterio de eficacia y eficiencia, hacer la tarea con la mayor brevedad y calidad y menor coste posible; a partir de entonces hablo con Isaías para compartirle el proyecto, poner en valor su experiencia no solo como programador informático sino como artista digital para poner en práctica nuestros conocimientos de literatura digital, textos, hiper textos, cibertextos, y conformar este proyecto y le digo que lo necesito para este portal”.

3.- “[Assumpta Pagespetit, jefa de administración de la ILC] me dijo que las tareas de tipo informático debían hacerse preferentemente con el CTTI [servicios informáticos de la Generalitat], lo que hago en primera instancia es ir a ver al CTTI y tras hablar con ellos porque hay una cola larga que no será posible y lo decidimos conjuntamente con el conseller Mascarell, es por esto que hacemos esta contratación”

4.- “Yo insistí en que no había problema en hacer esta justificación motivada por la tarea de Herrero, pero ella [Pagespetit] solo lo permitía en las autorías de años literarios pero no en cuestiones tecnológicas, pero hay una parte de creación artística”.

5.- “Las tareas administrativas las llevan los técnicos, no son de mi incumbencia, y los presupuestos de más de tres mil euros eran ellos quienes llevaban los proveedores. Intercambié correos de Pagespetit con Isaías Herrero, la manera de trabajar de Pagespetit a veces hacía perder la paciencia a Isaías Herrero y me veía haciendo de intermediaria entre los dos”.

6.- “La señora Assumpta Pagespetit era una funcionaria muy profesional [en el juicio, Pagespetit ha asegurado en el juicio que advirtió a Borràs de las irregularidades], que trabajaba con mucha corrección, elaboraba los expedientes, que son de diez, los elaboraba y velaba por su cumplimiento hasta que los cerraba, lo hizo siempre en todo momento y si no hubiera querido hacerlo no lo habría hecho".

7.- “¿Por qué a Pagespetit le parecía sospechoso todo lo relacionado con el portal web? “Está sometida a un proceso judicial, es una cuestión tremendamente incómoda y cada cual responde a esta circunstancia como buenamente puede, entiendo que quiera quitarse responsabilidad de encima, era una persona muy responsable y con mucha responsabilidad”.

8.- “Informé a Herrero de sus retrasos, me dice como respuesta que tiene una depresión y está yendo al psiquiatra, y que le están diagnosticando una enfermedad mental. En ese momento empatizo con él (…) Más tarde me confiesa que no es una depresión, no es una enfermedad mental sino que sufre un problema de drogodependencia. Siempre creí en lo que me decía, intenté darle mi apoyo, ahora veo que me mintió en muchas cosas”.

9.- “Se trata de acusaciones gravísimas de malversación y fraude, si setas webs no hubiera desaparecido no debería estar explicándolo. He convivido cuatro años con estas acusaciones con el objeto de vincularme con la corrupción y he hecho un trabajo escrupulosamente dentro de los límites de la legalidad, la eficacia y la eficiencia; no debería estar explicándolo si lo pudiéramos mostrar”.

10.- “Nunca pude imaginar que fuera objeto de una investigación, no por ser aforada sino porque el trabajo hecho era correcto, legal y perfectamente razonable con los criterios de la administración; ni en la más remota de las pesadilla pensaba que podía ser investigada”.