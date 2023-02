Las relaciones con Marruecos son un quebradero de cabeza para el Gobierno en el Congreso. El presidente, Pedro Sánchez, va a comparecer nuevamente para informar sobre la Reunión de Alto Nivel que España y el país vecino celebraron hace un par de semanas en Rabat. Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que ha sido el PP el grupo que ha pedido la asistencia. Una mayoría de grupos, entre ellos los aliados habituales del PSOE, ha dado su respaldo.

Los populares, de hecho, han llevado a la Junta de Portavoces de este martes cuatro solicitudes de otras tantas comparecencias. Dos de ellas apuntan directamente a Sánchez. Ha logrado el PP que una mayoría apoye ambas, y por tanto la Junta de Portavoces ha dado vía libre. Falta por determinar la fecha. Lo más probable, indican las fuentes, es que se junten los dos motivos en una misma sesión ante el pleno.

Fuentes socialistas han señalado que se han adherido a las solicitudes. No hacerlo hubiera significado una derrota parlamentaria visible. Una más con el telón de fondo de la relación con Marruecos, que la oposición en el Congreso no comparte. Desde que el Gobierno anunció que cambiaba su posición de neutralidad en el estatus territorial del Sáhara Occidental, los disgustos al grupo socialista no han hecho más que sucederse.

Perdió una proposición no de ley antes de que el presidente viajara a Rabat en abril del año pasado, a la cumbre bilateral con Mohammed VI que consagró dicho viraje. Perdió también una petición de comparecencia al respecto más tarde. En ambos casos, el PP provocó las derrotas al unirse con la posición de los socios parlamentarios, que, desde Unidas Podemos al BNG, reprueban las nuevas relaciones con el Reino marroquí a costa del abandono de la posición tradicional en el Sáhara.

Desde entonces, una serie de hechos relacionados no han contribuido a rebajar la tensión. La llegada masiva de migrantes a Melilla en junio de 2022, que derivó en tragedia y puso en cuestión el papel de la gendarmería de Marruecos, así como la logística de las fuerzas de seguridad del Estado en el puesto fronterizo, ha acorralado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta tal punto que fue reprobado hace un par de semanas. La reprobación en el Congreso no es más que un pronunciamiento político en contra de una gestión determinada, pero delata la soledad de quien la sufre y debilidad parlamentaria.

En esta tesitura, Unidas Podemos, hace siete días, llevó al pleno del Congreso la admisión a trámite de una propuesta legislativa para dar la nacionalidad española a ciudadanos saharauis. El PSOE no la apoyó. Tampoco Vox, que se abstuvo. Los demás grupos, sí.

Que en la Junta de Portavoces de este martes haya salido adelante la petición de comparecencia de Pedro Sánchez para informar de la Reunión de Alto Nivel muestra con claridad que el Partido Socialista tiene aquí un problema. Para evitar más aislamientos, se ha pronunciado a favor, como los demás grupos. A partir de ahora, el Gobierno, que tiene la sartén por el mango, fijará la fecha que más convenga y previsiblemente juntará este motivo con el otro que los populares quieren despejar, la guerra de Ucrania. Sobre ambos, ha dicho la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, el Ejecutivo se está caracterizando por la "opacidad".

Además de estas dos solicitudes, los populares habían presentado otras tantas dirigidas a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Éstas no han cuajado.